Quejas por el cobro del test de antígenos

domingo 21 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Desde el viernes varios ciudadanos encarnacenos transmitieron su indignación, a través de redes sociales, por la continuidad del cobro del test de antígenos de Covid-19 para ingresar a Posadas por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Recordaron que días atrás desde el Ministerio de Salud de Misiones se había informado que no se cobraría el test a habitantes de ciudades espejo, pero esto no se está cumpliendo. Según explicaron, varios tuvieron que pagar para poder pasar y otros tantos debieron volver porque no contaban con el dinero suficiente para pagar los $3.000 que cuesta el examen en la cabecera del puente del lado argentino. “Dijeron por todos lados que no iban a cobrar el test a los encarnacenos que vayan y vuelvan en el día y al final le están cobrando. Le cobran a todos”, comentó una pasera a este medio.