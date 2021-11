Celebrar la música y valores locales como Bebi D’Indio

domingo 21 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Mañana, en el marco del Día de la Música, habrá un acto en la plazoleta Norma Bebi D’Indio (avenida Mitre entre General Paz y Roque Sáenz Peña) donde quedará inaugurada la primera placa con código QR sobre la historia del espacio en sí y la trayectoria de la homenajeada.

Esto es en el marco de un proyecto cultural titulado Plazas Vivas e impulsado por Leo Duarte, creador del grupo Posadas del Ayer y miembro de la Junta de Estudios Históricos de Misiones. “El código QR que se escanea desde los celulares permitirá acceder a toda la trayectoria de la profesora Beby D’Indio y de la Agrupación Coral Misiones que ella creó, la idea de este proyecto es que la comunidad pueda conocer el porqué de los nombres de las plazas”, contó Duarte a El Territorio. La iniciativa buscará que todas las plazas y plazoletas en principio dentro de las cuatro avenidas cuenten con la placa con el código QR. “Es una manera de revalorizar nuestra historia y de conocer más a las personalidades destacadas de nuestra cultura”, indicó.

La plazoleta fue nombrada en honor a la maestra el año pasado, en reconocimiento a sus 55 años de trayectoria como gestora de coros y encuentros corales en Argentina, Brasil y Paraguay. “El acto me llena de orgullo. Cantar a mi coro de mayores y también con la participación del ballet de la Escuela Provincial de danzas que dirige Didi Del Piano (ex integrante de mi coro juvenil de la escuela normal) y el ballet Ecos de Tradición, dirigido por Tete Lacroix, también ex alumna de mi coro de la escuela normal, me llena de felicidad’’, anticipó la maestra.