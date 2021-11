Ruth Vargas: qué es la doble indemnización

domingo 21 de noviembre de 2021 | 0:00hs.

La Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), sede Santos Mártires de Posadas, se prepara para recibir a los ingresantes en abogacía en el 2022 con nuevas iniciativas que se pusieron en marcha en el transcurso de las diferentes cátedras durante el periodo de pandemia y sobre todo abordando temas actuales que les permitan una rápida inserción laboral.

La magíster Ruth Vargas, docente de la cátedra de Derecho Laboral de la carrera de Abogacía, se explayó sobre las opciones que tienen los trabajadores y los empleadores.

“La abogacía es tan amplia que permite desempeñarse en diferentes áreas, no solamente estar trabajando en un juzgado sino también desarrollar su profesión en forma privada”, expresó.

La doble indemnización se aplica desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021. Los primeros 180 días los dispone el DNU 34/2019, los siguientes 180 días -hasta el 7 de diciembre de 2020- los fija el DNU 528/2020, luego se amplía hasta el 25 de enero de 2021 conforme el DNU 961/2020 y finalmente el DNU 39/2021 la prorroga hasta el 31/12/2021.

“Es un decreto de necesidad y urgencia que determinó el Poder Ejecutivo, cuando no se puede establecer por ley, ante la emergencia por el Covid-19. A través de la misma no se puede despedir a los trabajadores, independientemente de la modalidad de empleo que tengan, puede ser en blanco o negro, no pueden hacerlo”, sostuvo la letrada.

Así es que, si se despidiera sin causa justa a un trabajador, el empleador tiene que pagar indemnización, eso ya lo establecía la ley antes de este Decreto, hay una tarifa fija, por la cantidad de años de trabajo. Ahora a esta suma se la duplica, hasta la última prórroga donde se estableció un tope de hasta 500 mil pesos.

Surge como interés de quienes estudian Derecho, si esta acción beneficia o no a los empleadores ya que las empresas y pequeños emprendedores no están pasando bien, a lo que la docente en clase responde que, existe un desequilibrio legal en general, para lograr un equilibrio de hecho porque se supone que el trabajador siempre va a estar en desventaja frente al empleador, solamente que ahora es mayor la desventaja porque el Decreto no distingue entre pequeñas empresas y multinacionales.

La Universidad Católica de Santa Fe prepara a los estudiantes con la formación e información necesaria, que le permiten abrirse puertas en diferentes espacios laborales y además les brinda la posibilidad de seguir capacitándose.

Inscripciones abiertas

