Cumpleaños solidario para Nahuel que tiene parálisis cerebral

sábado 20 de noviembre de 2021 | 9:53hs.

Nahuel es de Iguazú y cumplió 5 años ayer, lo pudo festejar gracias a la solidaridad de sus actuales vecinos y un gran grupo de personas que están al pendiente de su salud desde que supieron lo que padecía y las dificultades que tuvo que afrontar para acceder a todo lo necesario para mejorar su calidad de vida.

La fiesta contó con la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad y la Banda de la Policía Penitenciaria, quienes con bombos y platillos entonaron el cumpleaños feliz.

Pese a ser de Iguazú, Nahuel está viviendo actualmente en Posadas porque debió ser intervenido quirúrgicamente y se recupera de forma favorable. El niño es beneficiario de una gran cadena solidaria que incluyó a muchas personas, entre ellas el grupo de Presidentes Solidarios, la Ministra de Trabajo Silvana Giménez, el diputado Martin Cesino, el ministro de Salud Oscar Alarcón y el propio Gobernador que estaba al pendiente del estado de salud del niño.

“Hace unos días Nahuel me dijo, tía se viene mi cumpleaños, y yo le dije no te preocupes vamos a festejar. Entonces me comuniqué con Silvana Giménez y le pedí si podía colaborar con la torta y así fuimos organizando. Invitamos a todos los niños del consorcio para que acompañen a Nahuel en la fiesta”, contó Juana Medina dirigente del grupo presidentes solidarios.

“El jueves le escribí al gobernador y le dije que sabía que tenía una agenda, pero que sería bueno que deje de lado unos minutos y se acerque a saludar a Nahuel. Lo hice porque siempre está al pendiente de la salud de Nahuel. Estamos todos con Nahuel. cuando llegó estuvo compartiendo con nosotros y con Nahuel, nuestro guerrero fanático de Spider Man”, relató Nahuel.

“Nosotros supimos de Nahuel a través de una presidente con mandato cumplido, nos dijo que en Iguazú conoció a su tío, nos contó los problemas de salud que tenía y que debía someterse a una cirugía y que no estaban en condiciones de afrontar” y agregó Medina “Cuando tomamos conocimiento comenzamos a trabajar y en un día conseguimos todo lo necesario, hoy tiene el andador y está aprendiendo a moverse de a poco y cuanta con la silla de ruedas”.

Nahuel tiene parálisis cerebral, con el 80 por ciento de cuerpo afectado, con el tratamiento está avanzando y mejorando día a día.