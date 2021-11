Programa de Cesación Tabáquica: "Me cambió la vida, fume por 40 años, la voluntad es fundamental"

sábado 20 de noviembre de 2021 | 9:22hs.

En el marco de la semana de la enfermería, pacientes que forman parte del programa de Cesación Tabáquica, del Hospital de San Pedro, recibieron el certificado de alta. La importancia de esta prestación se pone en evidencia en las emotivas palabras de Cornelia, una de las pacientes "Me cambio la vida, veo las cosas de otra manera, es una ayuda enorme pero nuestra voluntad para dejar de fumar es fundamental".

El alta de algunos de los pacientes, se concretó ante la mirada atenta, de alumnos de instituciones educativas que participaron de la chacra sobre abuso del consumo de drogas ilícitas, prevista para hoy por parte del plantel de enfermería que lleva adelante la primera semana de enfermería en la localidad. Este momento fue de suma importancia por el mensaje que transmite a los adolescentes y la difusión de la disponibilidad del programa en el hospital.

Se trata de la primera tanda de pacientes, que accedieron al tratamiento, luego de que estuviera suspendido por la pandemia. En esta ocasión, Noelia Galeano, referente del mismo, brindó detalles al respecto "Nosotros desarrollamos el grupo de apoyo en el consultorio, le hacemos entrega de los parches de nicotina, que aporta a la fuerza de voluntad del paciente que está en primer lugar. Los que están interesados en dejar de fumar pueden acercarse hasta el hospital donde le vamos a explicar en qué consiste"

Luego de la primera consulta, el paciente cuenta con citas una vez por semana, en este caso, los jueves a partir de las 16, donde además del médico cuentan con el asesoramiento de la nutricionista y reciben siete parches de nicotina. El parche cumple el papel de saciar la ansiedad que provoca en el paciente el hecho de dejar de fumar. Con este grupo de pacientes, los resultados fueron muy buenos, pero también hay casos de quienes abandonan el tratamiento.

Uno de los casos ejemplares, es el de Cornelia Lares (56) quien fumaba desde los 17 años, hoy es una de las personas que pudo decir "Lo logre" y con emoción compartió su experiencia con El Territorio, motivando a las demás personas a dejar el cigarrillo "Hace unos 40 años que fumaba, tenía un bajón solo quería fumar y fumar, mi vida era fumar. Me entere de esto, me acerque, me pusieron el parche y a la semana fui dejando hasta el día de hoy. Es una gran ayuda, si yo pude los demás también podrán"

En cuanto a los cambios que comenzó a notar en su estado de ánimo y salud señaló "Veo la vida más linda, comencé a desayunar, antes era mate y cigarrillo, siendo los aromas, el gusto de la comida que había perdido, mis labios ya no son aquellos secos, mi presión se fue normalizando, son muchos beneficios en 25 días. El parche no es mágico hay que poner mucho de nuestra parte, pero con la ayuda de los profesionales se puede. Cambió mi vida, estoy muy contenta".

La alegría también se vio reflejada en el grupo de profesionales que forman parte del Consultorio de Cesación Tabáquica, por lo significativo del logro y los beneficios que aporta en mejorar la calidad de vida de los fumadores. "Es lindo y emocionante ver la evolución de los pacientes, algunos en el primer día comenzaron a dejar de fumar. Es muy satisfactorio ver los resultados del taller, estoy muy contenta de ser la referente del programa, es un proceso con etapas complejas y es muy grato haberles ayudado para que dejen de fumar" concluyó Galeano.