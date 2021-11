Lo que debe pagar Argentina entre diciembre y marzo de 2022

sábado 20 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que se le pagarán al Fondo Monetario Internacional los U$S 1.892 millones que corresponden al vencimiento de capital de diciembre. En base al último informe trimestral de la deuda que elabora su cartera, entre diciembre 2021 y marzo 2022 el gobierno debe pagar 5.858 millones de dólares al FMI.

Las cifras son en divisas norteamericanas y se reparten de la siguiente manera: en diciembre 2021 hay vencimiento por U$S 1.892 millones, en enero 2022 hay vencimiento de capital por U$S 731 millones, en febrero 2022 hay vencimiento de interés por U$S 372 millones, y en marzo 2022 hay vencimiento de capital por U$S 2.873 millones.

Actualmente, el gobierno está en negociaciones con el organismo para refinanciar los 45 mil millones de dólares que el país tomó prestado en 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri. Cabe recordar que marzo es un mes clave para el gobierno porque vence el plazo para pagarle al Club de París - se autoimpuso como fecha límite para acordar el 31 de marzo de 2022.

