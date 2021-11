A pocos días de su inauguración, la fuente en el acceso a Santo Tomé fue vandalizada

viernes 19 de noviembre de 2021 | 10:24hs.

A diez días de la inauguración de la fuente, los vecinos de la localidad correntina de Santo Tomé se mostraron molestos ya que ya se encuentra en malas condiciones.

La imagen de niños dentro, adultos maniobrando los grifos generaron bronca ya que, confirmado por el propio municipio, afirmaron que ya se encuentran con inconvenientes en su funcionamiento.

Cabe recordar que la fuente fue inaugurada el 6 de noviembre último y a diez días ya está en malas condiciones ya que los grifos se están descalibrados.

Además, agentes de la comuna local manifestaron que son muchas las personas que tiran residuos dentro de la fuente: “Ni ganas de sacarnos fotos de la cantidad de mugre que vimos”, dijeron un grupo de visitantes.

Vecinos expresaron que se necesitan cámaras de seguridad en la zona como también tener un cuidador para que cuide el lugar.

Entregaron certificados

A pocos días de haberse inaugurado la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Santo Tomé, finalmente recibieron sus certificados los flamantes guías de sala y sitio del museo Jesuítico-Guaraní.

Para ello, los capacitadores Esteban Snihur y Elizabeth Karabin, junto a la arqueóloga Alejandra Schmitz, tomaron la última evaluación práctica del curso para los cuatro aspirantes a guías, teniendo en cuenta que los estudiantes ya se encontraban realizando sus respectivas pasantías en el Museo, un logro más para la ciudad, ya que esto representa un gran avance para la preservación cultural, arqueológica e histórica de las Misiones Jesuíticas-Guaraníes en Santo Tomé.

En la entrega de certificaciones estuvo presente el intendente Mariano Garay y la secretaria de Turismo Municipal Mariel Vargas.

Cruces en el concejo santotomeño

Los concejales Santiago Saucedo (ECO) y Silvina Ramírez Forte (PJ) discutieron fuertemente el miércoles, durante la sesión ordinaria semanal, debido a que Ramírez Forte presentó un proyecto para que se incorpore a un personal al Concejo Deliberante para que cumpla funciones de ordenanza, mientras la empleada Sonia Obregón se toma su licencia por maternidad.

La propuesta, que tomó estado parlamentario y fue fundamentada ayer miércoles, fue rechazada por Saucedo, quien indicó que habría que aguardar la incorporación de los nuevos concejales para decidir tomar o no a otro personal.

“Yo no estoy de acuerdo en tomar personal, porque creo que eso hay que decidir cuando ingresen los nuevos concejales, me dijo. Yo contesté que yo soy concejal hasta el día 10 de diciembre, si la chica (Obregón) se tomaba licencia por maternidad el día 11 de diciembre, ya no nos correspondía. A nosotros no nos informaron si había otro pedido de ingreso de personal, y al parecer tenían a otra persona en carpeta”, señaló Ramírez Forte.

La edil contó además que la secretaria legislativa Mariana Larralde también manifestó su disconformidad por el proyecto de tomar personal, “siendo que sería facultad de ella llamar a una persona, pero los que decidimos somos nosotros. Lo que corresponde es que nos informe, y nosotros proponemos con currículums, y decidimos entre nosotros”, añadió.

La trifulca fue al salir de la sesión, ya que Saucedo continuaba la discusión con voz elevada.

En comisión se elaboró el dictamen, Carlos Balmaceda y Stella Uguet. no firmaron Santiago Saucedo. Firmaron el dictamen Ramírez Forte, María Ordenavía y Román Naya.

Cabe destacar que a partir del 10 de diciembre el radicalismo tendrá mayoría en el Cuerpo Deliberativo. De los 7 que eran los ediles, pasan a ser 11. Vencen los mandatos de Román Naya, Eduardo Etchegaray, Carlos Balmaceda y Silvina Ramírez Forte. Quedan por dos años más Stella Maris Uguet, María Ordenavía y Santiago Saucedo.

Se suman ocho nuevos concejales, cinco de la coalición ECO-Cambiemos: Adaro Esteban Rey, María Almirón, Carmen Braña, Carlos López y Juan Centeno. Y por el Frente de Todos, ingresan tres: Marcelo Giménez, Blanca Gales y Pablo Leguiza.