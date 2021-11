Desazón de productores por nuevos precios de la yerba

viernes 19 de noviembre de 2021 | 3:00hs.

La Secretaría de Agricultura de la Nación fijó finalmente ayer los nuevos precios de referencia o mínimos para la materia prima yerbatera. Resolvió llevar desde los 29,70 pesos vigentes para el kilogramo de hoja verde de yerba mate a los 36,83 pesos que regirán desde el 1 de diciembre y hasta el 31 de marzo del 2022. El incremento representa una suba del 24% semestral en los valores y, si se tiene en cuenta el incremento anual, llega al 51%. Para el caso de la yerba mate canchada, el nuevo valor es de 139,95 pesos por kilogramo, un aumento prácticamente igual en porcentaje de suba al de la hoja verde.

Consultado sobre la resolución, Jonás Petterson, integrante del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), manifestó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por la 100.7, que la noticia les cae muy mal, sobre todo al sector de la producción.

“Nosotros trabajamos mucho en consensuar un precio en el instituto, que finalmente no se logró, pero estábamos tranquilos porque le dimos todas las herramientas a Nación para que tenga en cuenta no solamente de lo que se está pagando, sino que también los costos de producción y nos salen con un laudo que ni siquiera cubre esos costos”.

Petterson explicó que con este precio se retrocede en cuanto al pago que se venía efectuando anteriormente. Asimismo advirtió que “algunos picaros”, en la zafriña de verano que se lleva adelante entre diciembre y enero intentarán tirar el precio para abajo.

“Que esto no suceda va a depender de la unidad del sector de la producción, no tendremos que vender a un precio que no sea igual o menor al que ya se pagó en el grueso de la cosecha”, mencionó.

En esa línea, insistió en que el productor “hoy tiene la herramienta para no vender por lo menos en esta etapa verano, durante la cosecha gruesa se vendió razonablemente, el productor hoy no tiene que permitir que la zafriña sea una excusa para que el precio se baje. Lo que siempre nos va a salvar es que el sector productivo se una y no malvenda su producto. Hay que tener en cuenta que el precio que lauda nación es un precio de garantía, esto no quiere decir que nos tienen que pagar justamente ese precio”.

Pisaron el precio

Para Cristian Klingbeil, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), la medida de Nación favorece a las industrias.

“La Nación le dio un espaldarazo a los molineros”, calificó sobre la medida y recordó que el número fijado es igual a la cifra que el sector industrial había ofrecido como límite en las anteriores negociaciones.

También evaluó que la resolución tampoco toma en cuenta la proyección de inflación hacia los próximos meses. “Siempre vienen actualizando el precio en base a los seis meses anteriores y no se proyecta la inflación de seis meses hacia adelante. Así que estamos bastante complicados”.

Alertó, en tanto, que temen que de manifestarse una sobreoferta de yerba mate, los precios caigan rápidamente.

“El problema más grave que tenemos es equilibrar la oferta y la demanda. Si sobra yerba, es muy probable que los valores se vayan cerca de los nuevos precios. No se trabajó en la oferta y demanda, si se hubiese trabajado antes, tal vez no estaríamos pendientes de lo que fija Nación”, consideró el dirigente.

Secaderos disconformes

También desde el sector de secaderos de yerba mate se consideró que el nuevo laudo de Nación no refleja el valor del trabajo necesarios sobre la yerba mate canchada. “Lo más dañino es que estos valores dejan mal parados a los secaderos que tienen menor eficiencia en su sistema de elaboración o que tienen menor volumen de producción”, consideró Sergio Delapierre.

El representante criticó que Nación “siempre lauda un precio menor para la canchada porque aplican una suba porcentual similar a la hoja verde. Pero en realidad debería subir más la canchada. Por eso nos parece que el laudo siempre viene favoreciendo a gente que está por afuera de los secaderos”.

El directivo consideró, en tanto, que de aquí en adelante puede dificultarse el comercio, por el mayor stock de yerba mate canchada que tendrían las industrias.

“Lo que puede llegar a pasar, es una presunción es que se frene el mejor pago a los productores porque hay una mayor cantidad de yerba mate canchada en manos de la industria”, consideró.



Malestar también por el valor del té

Además de la yerba mate, Cristian Klingbeil, presidente de Apam, recordó que hay mucha frustración por los valores que se están pagando por el té misionero. “El té se está pagando 9 pesos y quedó con un valor irrisorio, es una pavada lo que vale. No se corresponde con los aumentos que estamos teniendo para mantener nuestras chacras”, comentó el también productor tealero. Y recordó que “en estos meses el glifosato subió desde agosto de 16.000 a 35.000 pesos en noviembre y comprando por cantidad el bidón de 20 litros. Y la bolsa de fertilizante de 4.800 a 7.000 pesos, nuestra inflación en el agro se está disparando. Y encima dentro de poco vamos a tener aumentos de combustible”, lamentó.

Evaluó que “por ahí puede ser que hasta diciembre con suerte pasemos las fiestas tranquilos, pero enero y febrero van a ser muy dífíciles de pasar con las compras de los útiles y demás, pinta feo el panorama porque todo sube mucho”.



En cifras

$50

Por kilogramo de hoja verde se pagó a productores en septiembre último, sobre el cierre de la cosecha gruesa del 2021.

