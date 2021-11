A un mes de la reapertura del puente, lenta recuperación comercial y baja en ventas de naftas en Encarnación

viernes 19 de noviembre de 2021 | 5:00hs.

Hace un mes, el puente internacional San Roque González de Santa Cruz reabrió luego de permanecer 582 días cerrado en el marco de la pandemia por coronavirus. Desde aquel 19 de octubre, a un ritmo progresivo la dinámica en el movimiento en la frontera se fue recuperado, con cupos máximos para los ingresos terrestres desde Encarnación (Paraguay) a Posadas.



Por el gran movimiento que se registró, en dos ocasiones se amplió el cupo, de 890 personas en una primera instancia a 1.600 el 25 de octubre, y el más reciente ocurrió el 15 de noviembre, cuando se triplicó el máximo permitido por jornada. En 30 días, fueron once las veces en que se completó el cupo, que generó que centenares de personas quedaran varados en Encarnación a la espera de que entre en vigencia nuevamente el cupo del día posterior.



En este sentido, según datos de Migraciones, en un mes más de 40.000 personas ingresaron al país desde Encarnación, mientras que alrededor de 30.000 personas cruzaron de Posadas a Paraguay. El 60% de los cruces que se dieron entre el 19 de octubre y ayer son por Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF), una tendencia que comenzó a crecer con la ampliación del cupo desde finales de octubre. En tanto, el porcentaje restante corresponde a turismo o regresos a Paraguay y a la Argentina.



En la misma fecha también se habilitó la reapertura de la frontera entre Bernardo de Irigoyen con Dionisio Cerqueira (Brasil). En las últimas jornadas, el movimiento de vehículos comenzó a incrementarse y repercutió en el sector comercial del lado argentino, por la diferencia de precios.



Como contracara aparece Encarnación, que si bien mantiene fuertes expectativas en un crecimiento en la demanda comercial, aún lo nota escasamente. El cupo generó un freno a los cruces y la mayoría de quienes lo hacen consultan precios de indumentaria y de cubiertas para autos, que resultan más económicas del otro lado del río Paraná.



Mientras, los paraguayos compran combustibles, dada la diferencia de precios que hay con Argentina, hasta 100 pesos más económica. Por efecto, las estaciones de servicio de la Perla del Sur registraron una baja de hasta el 80% en un mes.

Paulatina recuperación

Con la reapertura del puente, en Encarnación se despertaron las expectativas para recuperar el movimiento que había antes de la llegada del Covid que reconfiguró todo. A un mes del tan ansiado día, El Territorio cruzó a Encarnación y recorrió el circuito, donde los comerciantes consultados consideraron que aún la demanda es poca y la recuperación lenta. La asimetría cambiaria favorece a la Argentina y en los últimos días cada vez son más los encarnacenos que trasponen la frontera.



Al pasar a Encarnación, en el puesto sanitario donde se debe exhibir el esquema completo de vacunación hubo que esperar alrededor de 20 minutos, ya que las filas eran extensas.



Sobre la situación comercial, Valentín Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación, comentó: “Por la asimetría y la merma de restricciones, hoy nos conviene a nosotros ir a comprar en comercios de Posadas. En Encarnación está lenta la reactivación económica porque es poca la gente que viene a hacer compras desde Argentina”.



Entre las principales búsquedas de los consumidores argentinos, precisó que electrónica, zapatillas deportivas, bazar y neumáticos lideran las preferencias. “Acá se encuentra de todo, sobre todo electrónica y bazar. El comercio fronterizo de Encarnación en general está muy bien surtido”, expresó.



En esta línea, agregó: “En Posadas vamos a buscar muchos productos, como artículos de limpieza, ropa y más”.



Alí, comerciante de la tienda de indumentaria Alaska, comentó a este matutino que “mejoró bastante el movimiento, pero necesitamos que mejore más porque antes de la pandemia era otra cosa. La situación no es como queremos”.

Al mismo tiempo agregó que “son varios los argentinos que se acercan a consultar por precios y realizar algunas compras por unidad para su uso, pero no para los mayoristas, que son los que necesitamos”.



El comerciante atribuyó el escaso movimiento a que “hay poca seguridad para comprar por el tema del Covid, que nos afecta, además del cupo también, porque se ve que se arman filas, y no se quiere esperar en la fila y evitar quedar varado en Encarnación hasta la medianoche”.



Por su parte, Luz Grismayer, del rubro de neumáticos, comentó: “Estamos bien dentro de todo. Hubo ventas a los argentinos por la diferencia de precios y también por la escasez de neumáticos”. Luego comentó que, dependiendo del tipo de cubierta, los precios oscilan entre 6.800 y 14.000 pesos.



“Nuestro rubro depende exclusivamente del argentino. Están viniendo a consultar mucho los precios, hay interés. Pero no estamos recuperados del todo, a ese movimiento que teníamos antes de la pandemia”, manifestó.

Venta de combustibles

Con la reapertura del puente, uno de los rubros que más se vio afectado fue el de la venta de combustibles. Es que la diferencia cambiaria entre Argentina y Paraguay motivó que los paraguayos crucen diariamente el puente para llenar el tanque.



En una recorrida de este medio por estaciones de servicio en inmediaciones del circuito comercial precisaron que “por el dólar, la nafta de Paraguay resulta más costosa que la Argentina y esa diferencia de precios motiva a que los paraguayos se animen a cruzar, porque comprando en Posadas se ahorran mucha plata”.



Los trabajadores coincidieron que, en efecto, las ventas bajaron sustancialmente en el último mes.



“De 650.000 litros que vendíamos por mes ahora apenas llegamos a 130.000 litros. La caída fue estrepitosa y se entiende, porque el litro de nafta es muy caro acá. Son pocos los vehículos que se acercan y sólo piden para cargar un poco, que le dure para pasar el puente y cargar en Argentina”, comentaron en un caso. En otro, precisaron que las ventas bajaron al comercializar 300.000 litros de gasolina mensual.



En Posadas, por ejemplo, el litro de nafta premium sale 106,90 pesos, mientras que en Encarnación, 271 pesos (9.500 guaraníes). En tanto, la súper en la tierra colorada se consigue a 93,70 pesos y del otro lado del Paraná, a 200 pesos (7.010 guaraníes). Y el diésel, 87,90 pesos y 185 pesos (6.480 guaraníes).

Por otra parte, desde la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane) indicaron ayer que las mayores ventas de combustibles se registraron en Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen, dado el principal interés de los brasileños por la nafta argentina.

Movimiento en la frontera

El 19 de octubre marcó un antes y un después entre Posadas y Encarnación, con el regreso del movimiento sobre el viaducto. A partir de allí, volvieron los cruces con fines comerciales y los reencuentros con familiares y amigos que la pandemia frenó.



Blas Arzamendia, de Migraciones en Encarnación, contó que “hubo un movimiento casi igual de argentinos y paraguayos en el último mes”.



En esta línea, precisó que según los datos relevados por la entidad hubo un promedio de 40.000 ingresos a Encarnación, mientras que las salidas desde la Perla del Sur fueron de 30.000. El total de cruces en 30 días fue de 70.000 personas.

“El cupo de 890 personas desalentó un poco los cruces, hasta que se cumplió y con la ampliación a 1.600 personas, aumentaron los pasos y generaron algo de tranquilidad”, precisó Arzamendia.



Pero el movimiento fue creciendo a partir del 5 de noviembre y hasta el 14, en todos esos días el cupo se completó, hasta la ampliación a 5.000 personas que rige desde el pasado lunes.



“En lo que va de la semana registramos un promedio de cruces de 3.000 personas. Aún estamos lejos de completar el nuevo cupo, pero estimamos que se va a llenar en breve con el regreso de los colectivos de larga distancia que, en total, trasladan a 2.000 personas”, comentó.



Precisó que, hasta el momento, un 60% de los cruces se realizaron para tránsito vecinal, con el objetivo de realizar compras comerciales en Encarnación o para visitar parientes o amigos en ese municipio del Sur del Paraguay.



En tanto, el porcentaje restante cruzó con fines turísticos o para regresar a otros puntos de ese país.



“Si hay algo que agilizó el cruce fue la gratuidad de los test de antígenos, ya que abonar un PCR resulta costoso para nosotros”, indicó Arzamendia sobre la medida que dispuso la Provincia en la víspera de la reapertura de los cruces entre Argentina y Paraguay.



Al regreso, en horas de la tarde, la demora para cruzar el puente fue de alrededor de una hora y media. En este sentido, en los últimos días luego de la extensión del cupo, se registraron importantes filas para ingresar a Posadas. El pico se registró el miércoles, con hasta cuatro horas de espera sobre el viaducto internacional.