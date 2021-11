El blue cayó en la cuarta rueda luego de las elecciones

viernes 19 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El dólar blue bajó un peso ayer y se conseguía para la venta a 200,50 pesos en el mercado paralelo, 195,50 para la compra, a casi una semana de las elecciones legislativas.

En lo que va de 2021, la moneda estadounidense aumentó 35,50 pesos (21,4%) en las cuevas, por debajo de la inflación acumulada superior al 40%.

La cotización del dólar oficial cerró ayer en 105,95 pesos, con una suba marginal de un centavo en relación al cierre de la víspera, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 2,8%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 2,8%, a $214,72, mientras que el MEP sube 1,1%, a $202,13, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de seis centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $100,41.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $137,73 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $174,82.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada con un saldo negativo de alrededor de U$S 70 millones por su intervención en el segmento mayorista.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 700 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por U$S 125 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron U$S 295 millones.