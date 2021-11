Quejas por vuelta al colegio de los denunciados

viernes 19 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

A principios de este mes se conoció la decisión en conjunto entre las autoridades del colegio Roque González, de Posadas, y la Justicia, que los chicos acusados de acoso y abuso por parte de sus compañeras de curso, sigan con sus estudios de manera virtual hasta finalizar el año lectivo.

No obstante, según pudo saber El Territorio por Miguel Cassettai, el abogado de la familia de una de las víctimas, los adolescentes retornaron ayer a las clases presenciales, lo que generó malestar entre las víctimas y sus padres y el resto de la comunidad educativa.

En ese marco, a las 7.30 de ayer, la madre de una de las chicas que denunció los hechos que ocurrían en el establecimiento educativo religioso, hizo llegar a las autoridades una nota de disconformidad por el regreso de estos adolescentes a las aulas. La carta fue recibida por la prosecretaria del colegio y ya está en manos de los directivos que, pese a los llamados de este medio, no se expresaron aún.

“Me dirijo a ustedes a los fines de manifestar mi disconformidad con el caso de público conocimiento”, comienza diciendo el escrito de la mujer, en el que además cuenta que su hija desde hace tres semanas no acude a la escuela y está con tratamiento psicológico después de lo vivido.

“Mientras aquí no rijan sanciones ejemplares para casos tan graves y delicados como esto, todo va a seguir igual o peor. ¿Cómo es que pueden expulsar a varones de tercer año por agarrarse a trompadas en el aula, pero a estos que acosaron y abusaron no?”, continúa el escrito, que compara que con otros hechos sí se tomaron medidas disciplinarias, pero en este caso que tiene como víctima a su hija, no.

Según expresó Cassettai, abogado de esta familia, padres de víctimas y victimarios tuvieron una reunión el pasado viernes en que se les comunicó el retorno de los chicos a la presencialidad.

A raíz de ello, en el texto, la madre sostiene: “No estoy de acuerdo con que nos pidan que como padres colaboremos para que los chicos vuelvan a convivir en el aula lo antes posible como si nada pasó”.

Y agrega: “No estoy de acuerdo con que usen a las niñas, las mismas niñas que son víctimas, para arreglar el tema, y que los varones puedan volver tranquilos como si nada”.

Pese a los cambios en la dirección del establecimiento -se retiró Juan Rajimón para asumir como nueva rectora Gabriela Kagerer-, en el escrito la madre de una de las víctimas deja entrever que nada cambió.

“Concurrí a una reunión de padres de la que no salí conforme, ya que observando la postura de sus directivos, lo único que se entiende es que no tienen intención de sancionar de ninguna manera a los victimarios de un hecho tan grave que se dio dentro de la institución educativa”, señaló la mujer.

Dijo también que los directivos siguen minimizando lo sucedido y tratando como víctimas a los varones. “Mientras no rijan sanciones ejemplares para casos tan graves y delicados, todo va a seguir igual o peor”, sostuvo la madre denunciante.

“Mi hija no es culpable de nada, es una víctima así como las otras nenas de las cuales muchas mamás no alzan la voz por no tener garantías. Y lo más triste es que estas nenas con este panorama tienen que agachar la cabeza y si nada cambia, van a tener que seguir callando situaciones de acoso y hostigamiento”, explicó.

Al final del texto afirmó que desde el colegio le sugirieron buscar otra escuela para su hija.

“No estoy de acuerdo y no voy a cambiar de colegio a mi hija y tampoco estoy de acuerdo en que nos llamen a reunión de padres de víctimas y victimarios todos juntos. Hay padres y madres que no hablan por exponerse y ustedes los exponen a todos juntos (...) De más está decir que urge la Educación Sexual Integral (ESI) tanto para alumnos como para padres, que siguen justificando las acciones de sus hijos con frases como ‘son menores’”, destacó.

El letrado Cassettai indicó que la hija de su representada continúa con clases virtuales desde su casa y si bien tenía intenciones de volver, ahora no lo hará porque le parece “una locura juntar a todos en un mismo curso”.

“Acá hay una diferencia de edad, pero haciendo una analogía, en un caso de violencia de género de adultos se le pone una restricción de acercamiento, se le colocan tobilleras duales. Acá no existe ni siquiera una restricción para que los victimarios no se acerquen a las víctimas. No se está tomando ningún recaudo”, criticó.

Los hechos

Todo salió a la luz el jueves 28 de octubre, cuando las alumnas llevaron adelante una sentada dentro del colegio, hartas de que no se las escuche y que estos varones sigan hostigándolas. La movida tomó tal relevancia en las redes sociales, que cientos de mujeres empezaron a darles su apoyo y a exigir respuestas.

También a través de las redes sociales se viralizaron capturas de los chats en los que los varones involucrados hablaban de sus compañeras en clara incitación a la violación y a la tortura. No obstante, la intimidación, los manoseos, fotografías a las partes íntimas de las jóvenes se sucedían desde el inicio de las clases y sin descanso, según contaron algunos padres a este medio.

Estos padres contaron que semanas antes a la sentada las chicas habían presentado una nota al colegio enumerando las cosas que se vivían a diario dentro del aula y que ellos, como tutores, también se presentaron ante las autoridades, pero en ambos casos la acción de los responsables de la institución fue nula. Incluso hay dos denuncias ante la Policía, una con fecha del 13 de octubre y la otra del 26.

A raíz de esto, el jueves 28 por la noche el colegio Roque González emitió un comunicado expresando su pesar por los hechos ocurridos y el entonces rector Rajimón sostuvo en una breve conferencia de prensa al día siguiente que desconocía cuál era la situación actual dentro del curso.

Ese mismo viernes 29, estudiantes de varios colegios se concentraron fuera del colegio católico en apoyo a las víctimas y exigiendo respuestas por parte de las autoridades así como la implementación urgente de la ley ESI.

Luego de lo sucedido, finalmente el 8 de noviembre la entidad propietaria de la institución, la Congregación del Verbo Divino, designó nuevas autoridades en el nivel secundario. El sacerdote verbita Rajimón hizo uso de licencia en su cargo de rector, asumiendo en esa función Estefanía Kagerer, quien es profesora de Ciencias Económicas.

Por otra parte, entre los reveses del caso, hay una denuncia formal en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Misiones, contra el juez Correccional y de Menores Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, César Raúl Jiménez. Lo hizo un ciudadano de Posadas, por observar el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es que Jiménez descartó las denuncias contra los estudiantes acusados de acoso y abuso por ser menores de edad inimputables y no pueden ser sometidos a un proceso penal.

De esta manera, rechazó que haya existido delito de distribución de material con contenido sexual, previsto y penado en los artículos 119 y 128 primer párrafo del Código Penal Argentino.

También rechazó una medida cautelar en la que la fiscal pidió la prohibición de acercamiento a las víctimas.



Jornada de debate y reflexión

Hoy en todas las escuelas de Misiones se llevará adelante la jornada “Educar en igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género”. Es una actividad que emana del Ministerio de Educación de la provincia y tendrá lugar en las instituciones tanto públicas como privadas de todas las modalidades y niveles, sin excepción.

“Los ejes de trabajo los articulamos con los chicos en el encuentro de los centros de estudiantes. Son dos horas cátedra en las que se va a trabajar esto, no va a haber suspensión de clases, la escuela se acomoda de acuerdo a sus características”, había dicho a El Territorio, Miguel Sedoff, ministro de Educación de Misiones. Se hablará sobre Educación Sexual Integral (ESI) y sobre la erradicación de cualquier tipo de violencia.