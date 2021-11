Patronato lo dio vuelta y castigó a un desinflado Lanús

jueves 18 de noviembre de 2021 | 23:50hs.

Patronato logró una importante victoria de local ante Lanús por 3 a 2, en la 21ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en un encuentro que arrancó perdiendo por 2 a 0 y dio vuelta gracias la poderosa dupla uruguaya de goleadores Sebastián Sosa Sánchez y Junior Arias.



Con esta victoria, Patronato subió a los 23 puntos, aunque continua penúltimo en la zona de descenso, mientras que Lanús no pudo llegar al tercer puesto en la tabla general, pero sigue en zona de Copa Sudamericana.



Los dos equipos salieron a buscar el arco rival con diferentes métodos y por caminos divergentes. Patronato optó por la velocidad y cierto desorden que lo pudo haber tenido abriendo el marcador cuando sus dos delanteros uruguayo jugaron un cabeza en el área de Lanús y la pelota se fue cerca del segundo palo del arco de Lautaro Morales.



Lanús optaba por salir de abajo pero el tránsito se hacía lento, porque el habilidoso Pedro "Pepo" De la Vega seguía en el banco, hasta que a los 14 minutos Alexander Bernabei simplificó todo con un preciso pase y saltó las líneas para dársela a José Sand entre los dos centrales de Patronato, que reaccionaron muy mal.



"Pepe", recién recuperado de Covid y volviendo a jugar recién hoy, apuró el tranco, mató la pelota y definió con calidad ante la salida desesperada de Matías Ibáñez, para marcar su tanto número 11 y abrir el marcador.



Un minuto después, el mediocampo de Lanús armó una linda pared cuando Bernabei debordó y metió el centro al punto penal, y José López la empujo pero Ibáñez tapó de manera formidable.



Lanús siguió manejando el juego y con Ignacio Malcorra de wing izquierdo provocaba peligro, como en el minuto 31 cuando metió un centro que Sand no pudo capitalizar, la pelota le cayó a Lautaro Acosta que le pego tan mal que el balón volvió al otro extremo y allí el ex Unión convirtió en el segundo palo.



Malcorra de muy buen rendimiento, empujo la pelota en un claro off side, que no fue sancionado ni por Jorge Baliño ni por su juez de línea Mariano Rossetti, por lo que Lanús se puso 2 a 0. El banco de los locales protestó apenas los cronistas de campo de la TV les informaron que el gol había sido en posición adelantada.



Pero a los 36 minutos Héctor Canteros ejecutó muy bien un tiro Libre, Sosa Sánchez cabeceó para meterla en el punto del penal, donde la recibió Junior Arias, que la empalmó de tijera y descontó, dándole aire a un Patronato que seguía buscando.



Los locales generaban fútbol a partir de Canteros y Gabriel Gudiño, mientras que Lanús lo hacía a partir de los encuentros entre Malcorra y Lautaro Acosta.



Desde el comienzo del segundo tiempo Patronato se fue encima de Lanús y logró empujarlo contra el arco de Morales. Y el conjunto "Granate" volvió a padecer la languidez que suele embargarlo en los segundos tiempos, donde se nota la falta de un volante creativo.



Para recuperar la pelota, Luis Zubeldía introdujo a Tomás Belmonte por Matías Esquivel que se había ido desdibujando, pero el "Granate" siguió desinflándose y lo pago caro.



De tanto ir, el Patronato de Iván Delfino tuvo una ráfaga letal en apenas tres minutos en la que inclinó totalmente la balanza. Sosa Sánchez peleó en la punta izquierda una pelota que derivó en "Tito" Canteros, que desde afuera la clavó en un ángulo marcando su primer gol en Paraná, un verdadero golazo.



Dos minutos después el lateral Facundo Cobos fue hasta el fondo por enésima vez y metió un centro preciso para que Sosa Sánchez la empujará y marcara el tercer tanto y el séptimo en su cosecha personal en este torneo.



Con el ingreso, ahora sí, de "Pepo" De la Vega y Ángel González el "Granate" fue en busca de la igualdad, pero Delfino recurrió a su experiencia para armar una madeja que no afectara el resultado, mientras que sus volantes y sus delanteros seguían yendo a buscar otro tanto que sellara la historia. Después del 0-5 ante River, el "Patrón" volvió a pisar fuerte en su territorio.