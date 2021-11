Roque González: denunciados regresaron al colegio y madre expresó su rechazo

jueves 18 de noviembre de 2021 | 19:41hs.

El escándalo en el colegio Roque González de Posadas sigue dando que hablar.

En un escrito conocido esta tarde, la madre de una de las víctimas afirmó que pese a los cambios en la dirección del colegio, todo sigue igual. No hubo sanciones e incluso los denunciados se presentaron nuevamente en la institución.

“Mientras aquí no rijan sanciones ejemplares para casos tan graves y delicados como esto todo va a seguir igual o peor”, dijo la madre en la carta que se presentó esta mañana ante la pro Secretaría del Roque González.

Por su lado, Miguel Cassettai, el abogado de esta familia, padres de víctimas y victimarios, tuvieron una reunión el pasado viernes donde se les comunicó el retorno de los chicos denunciados a la presencialidad.

A raíz de ello, en el texto, la madre sostiene: “No estoy de acuerdo con que nos pidan que como padres colaboremos para que los chicos vuelvan a convivir en el aula lo antes posible como si nada pasó”.

Y agrega: “No estoy de acuerdo con que usen a las niñas, las mismas niñas que son víctimas, para arreglar el tema, y que los varones puedan volver tranquilos como si nada”.

Dijo también que los directivos siguen minimizando lo sucedido y tratando como víctimas a los varones.

Contó que al no tener acompañamiento, muchas chicas callan situaciones similares.

“Mi hija no es culpable de nada, es una víctima así como las otras nenas de las cuales muchas mamás no alzan la voz por no tener garantías. Y lo más triste es que estas nenas con este panorama tienen que agachar la cabeza y si nada cambia van a tener que seguir callando situaciones de acoso y hostigamiento”, explicó.

Al final del texto afirmó que desde el colegio le sugirieron cambiar a su hija de escuela. “No estoy de acuerdo y no voy a cambiar de colegio a mi hija y tampoco estoy de acuerdo en que nos llamen a reunión de padres de víctimas y victimarios todos juntos”, destacó.

El escándalo en el colegio se conoció el jueves 28 de octubre, cuando las alumnas llevaron adelante una sentada dentro del colegio, hartas de que no se las escuche y que estos varones sigan hostigándolas.

También a través de las redes sociales se viralizaron capturas de los chats donde los varones involucrados hablaban de sus compañeras en clara incitación a la violación y a la tortura.

A raíz de la dimensión de los hechos, el padre verbista, Juan Rajimón, hizo uso de licencia en su cargo de rector, asumiendo en esa función Gabriela Estefanía Kagerer.