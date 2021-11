Marvel estrenó el nuevo tráiler de Spiderman y causó revuelo en las redes

Finalmente llegó el segundo tráiler de 'Spider-Man: No Way Home'. Aunque la mayor parte de los fans están encantados con la aparición de los cincos poderosos villanos que pondrán contra las cuerdas al Peter Parker de Tom Holland, muchos otros continúan esperando la confirmación de la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en el film. Marvel por su parte, dejó algunas pistas en el estreno del segundo tráiler y despertó las esperanzas y especulaciones de sus fans.

Si bien, la presencia de Garfield y Maguire en esta película aún es un mero rumor (desmentido en varias ocasiones por ambos) lo cierto es que hay suficientes indicios, para que el fandom sospeche que hubo retoques para no revelar en el adelanto la irrupción de estos actores.

"Tú no eres Peter Parker", dice el villano Doctor Octopus en una parte del tráiler, frase que fue tomada como la primera prueba de que se sumará un Spiderman diferente al de Tom Holland.

Una frase que, independientemente de si aparecen o no Maguire y Garfield, ya indica que el villano no reconoce a este Peter Parker porque para él su rostro es el de Maguire, el de la versión dirigida por Sam Raimi.

i’m still not over octopus saying “you’re not peter parker” #SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/PKOadVaxdL



Pistas en el tráiler

Sin duda alguna, la gran prueba a la que se agarran quienes aseguran que Sony y Marvel borraron a los otros dos protagonistas es el momento en el que el Hombre Araña se enfrenta a la vez a tres de los villanos.

Viendo el avance a cámara lenta, puede apreciarse como Spider-Man se enfrenta al Hombre de Arena (Thomas Haden Church), el Lagarto (Rhys Ifans) y Electro (Jamie Foxx). Pero mientras que el único spidey que aparece en pantalla se lanza contra el primero, los otros dos villanos, tanto Electro como Lagarto, parecen encararse contra enemigos invisibles.

También llama la atención que Lagarto es golpeado por un ente invisible, lo que indicaría que alguien ha sido eliminado del avance. Este último detalle ha podido verse en el tráiler de la versión brasileña, que no ha editado estos pocos segundos. Un descuido bastante revelador.

i’m crying bro marvel didn’t even try cover it up Lizard got punched by an invisible dude 😭 pic.twitter.com/SNb5tM11tU