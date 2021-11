Negrete volvió a ser alojado en una celda luego de su pedido al juez Monte

jueves 18 de noviembre de 2021 | 5:15hs.

Tras estar doce días con una pulsera electrónica en el domicilio de un familiar, Santiago Negrete volvió a ser alojado en una celda luego de que la Justicia analizará el pedido que él mismo hizo para que se le revoque el beneficio. La resolución fue firmada ayer por el juez Juan Manuel Monte y el joven acusado de intentar matar a Manuel Sánchez (19) fue alojado en la Comisaría Tercera de Posadas.

Según pudo reconstruir El Territorio en base a diversas fuentes del caso, el alojamiento en la seccional posadeña ubicada sobre la avenida Uruguay es transitorio, ya que el joven irá luego a una cárcel del Servicio Penitenciario Provincial. Al respecto, se esperan informes de una Junta Médica para evaluar el tratamiento médico que debe seguir el imputado y que había sido uno de los argumentos de la domiciliaria.

Asimismo, actores del proceso entienden que para esta pericia no depende de dónde esté alojado. Como informó oportunamente este medio, el fiscal Christian Antúnez había apelado la domiciliaria, entendiendo que no había elementos suficientes que sostengan la morigeración, principalmente pruebas concluyentes sobre el tipo de patología que padece el joven.

En este sentido, decisión del cese de la domiciliaria se tomó para darle celeridad a la instrucción y en razón que las dos partes - fiscalía y acusado - estaban de acuerdo. Por el contrario el expediente iba a ser girado a la Cámara de Apelaciones de Misiones, lo que demandaría mucho más tiempo.

De todas formas las fuentes aclararon que sólo se dejó sin efecto la domiciliaria -lo único que había sido apelado- y que el dictamen de prisión preventiva por homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en concurso real con uso ilegítimo de arma de fuego se sostiene.

Pero ese no es el único cambio en la causa judicial, ya que también se supo que la abogada del detenido se apartó de la defensa, por lo que ahora es la defensoría del Juzgado de Instrucción Tres la que asiste a Negrete. La defensora pública que había estado trabajando hace unos días aludió “ incompatibilidad en la estrategia defensiva”.

El pedido de Negrete fue plasmado en un escrito presentado por su defensa hace una semana, el jueves pasado.“Si usted está de acuerdo, le pido que me saque la tobillera electrónica que nunca pedí y que si tengo que volver donde estaba lo haré. Me someto a la Justicia. Confió en que todo saldrá como tiene que ser y que será la voluntad de Dios la que guíe todo lo que está pasando”, concluía el mensaje.

“Lo último que quiero es que Manu Sánchez se sienta en peligro por mi causa y mucho menos que su familia esté sufriendo. La mía también está sufriendo y yo estoy preso. Quiero señor juez transmitirle a esa familia un mensaje de paz y que la Justicia está actuando. Como siento, estoy en manos de Dios”, se lee en otro tramo.

Entonces había expresado que no le importaba el lugar donde tenía que volver, remarcando que más allá de eso no coincidía con el dictamen de prisión preventiva que había firmando el magistrado.“Confío plenamente en la Justicia y no deseo recibir un trato diferenciado”, reafirmó, señalando que quería que “todas las personas, en especial mi amigo Manu, sepan que no tengo nada que ocultar ni esconder”.



Al día siguiente fue trasladado al Juzgado nuevamente, donde ratificó lo que decía el documento, pero se abstuvo de declarar.

El pedido de Negrete que ayer tuvo respuesta favorable ocurrió un día después de que los padres de Manu Sánchez brindarán una declaración a los medios de prensa en un hotel capitalino ante la novedad de que el joven iba a seguir el proceso con tobillera electrónica. Entonces dijeron que la noticia había movilizado a la familia y en especial a su hijo.

“Nuestra prioridad absoluta es proteger y contener a Manuel, él está haciendo un esfuerzo enorme por salir adelante y está muy bien acompañado por su psicólogo. Sin embargo, la noticia del arresto domiciliario fue muy movilizante para él y para todos nosotros”, señalaron entonces, sin aceptar preguntas de los presentes.

El hecho

El encuentro entre Manuel Sánchez (19) y Santiago Negrete (20) se produjo la medianoche del lunes 12 de abril. El primero, a bordo del Volkswagen Voyage, se dirigía a su casa por la avenida Chacabuco cuando al llegar a Francisco de Haro vio a Negrete.

Santiago le hizo señas al conductor para que lo lleve hasta su casa y Manuel, como lo conocía, aceptó. De acuerdo a lo narrado por la víctima ante los investigadores, en pleno viaje Negrete sacó de la mochila que llevaba un revólver calibre 22 y le efectuó dos disparos.

Uno de los proyectiles impactó en un pómulo de Sánchez, quien allí perdió el control del coche y acabaron estrellados contra un poste de luz en una vereda, al costado de la avenida Maipú, casi calle Perito Moreno.

A partir de esto, se inició un forcejeo y Sánchez logró quitarle el arma a su agresor, quien continuó atacando con un cuchillo que también tenía.

Con las fuerzas que le quedaban, Sánchez logró salir del auto y corrió varias cuadras hasta que fue alcanzado por Negrete, quien continuó con los puntazos y los golpes de puño. Fue en ese momento que una enfermera vio el feroz ataque e intervino para salvar al herido. Minutos después, una patrulla policial que pasaba por el lugar detuvo al agresor.