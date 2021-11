jueves 18 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

Lilian Brites, madre del joven deportista, es una de las más afectadas por lo sucedido.

Durante una entrevista que dio a este matutino, la mujer comentó lo que sabe de la investigación y agradeció a toda la comunidad de Puerto Rico por el enorme acompañamiento que tuvo su familia ante semejante tragedia.

“Yo no sé mucho lo que pasó porque no estuve con él en esa fiesta. Era cosa de chicos esa reunión. Solo sé lo que se sabe por los medios, pero en estos momentos lo único que me importa es que se haga justicia”, inició su relato Lilian, quien ayer aguardaba junto a sus familiares novedades en torno a la ubicación de los otros tres implicados en el ataque.

Sobre cómo tomó conocimiento del grave ataque, sostuvo que una de sus nueras fue quien dio el aviso a otro de sus hijos y que de inmediato salió corriendo al hospital.

“En ese momento estaba enfocada solamente en mi hijo, dándole fuerzas para que se recupere. Ahora que pasó todo esto lo único que espero es que se haga justicia”, remarcó la entrevistada.

En relación a la importante caravana que acompañó al coche fúnebre hasta el cementerio comentó: “La verdad que la cantidad de personas que nos acompañaron hoy (por ayer) fue increíble, él era un chico admirable, muy querido por todos, sus amigos del barrio y sus compañeros del fútbol estuvieron con nosotros. También vino gente de Buenos Aires que ni bien se enteraron de la tragedia viajaron para acá para estar con nosotros”.

Lilian narró además que su hijo estudiaba y que realizaba changas para ganarse unos pesos. Agregó que era apasionado por el fútbol y que jugaba entre semana con sus amigos.

“El viernes, en el barrio Fátima, tuvimos una campaña solidaria para recaudar fondos y él se quedó hasta tarde en ese evento. Esa fue la última vez que vi con vida a mi hijo”, sostuvo al borde de las lágrimas la mujer.

