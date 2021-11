jueves 18 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

En partido disputado en el Club Yacyretá de Ituzaingó, Corrientes, Atlético Oberá se enfrentó a Chaco For Ever por la clasificación regional de la Copa Federal de fútbol femenino. El cruce fue a un sólo partido en cancha neutral, por ello, tanto las misioneras como las chaqueñas tuvieron que viajar a un punto equidistante.

Fue allí que las obereñas vencieron por 4 a 1 a las chaqueñas y serán las representante de la Zona Litoral Norte de la Copa Federal.

El juego

Ya en el primer tiempo las representantes de Misiones mostraron sus intenciones de ir por el triunfo. Pero no fue sino hasta los 30 minutos que logró romper el cero en el marcador con el gol de la capitana Fabiola “Loli” Krzeczkowski, tanto que le sirvió para irse al descanso con la mínima ventaja.

En el complemento aparecieron más espacios ya que Chaco For Ever sabía que debía ir por el empate. Esto lo aprovecharon Las Decanas y rápidamente anotaron el segundo gol. Fue la propia Krzeczkowski quien anotó el 2 a 0.

Luego aparecieron Yaquelin Gómez y Yesica Villalba, para ampliar la ventaja a 4-0, y aunque Chaco For Ever logró el descuento cerca del final, ya no le alcanzaba para seguir en la lucha por la clasificación. Así clasificó a la siguiente instancia de la Copa Federal femenina, donde se enfrentará a equipos de AFA.

Atlético Oberá (Litoral Norte), es el último equipo clasificado. Se suma a Santa María Oro de Entre Ríos (Litoral Sur), Atlético Tucumán (Norte), Godoy Cruz de Mendoza (Cuyo), Central Córdoba de Santiago del Estero (Centro), Aldosivi de Mar del Plata (Bonaerense Pampeana), Club Luna Park de Bariloche (Patagónica) y Las Malvinas de La Plata (Bonaerense Pampeana).