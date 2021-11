Julio López recibirá su homenaje con IRT Rápido en Jardín América

jueves 18 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

El próximo domingo, en las instalaciones del Centro Social y Cultural Germano Argentino de Jardín América, ubicado en Islas Malvinas Nº 157, se organizará un torneo de Ajedrez Rápido, a siete rondas y un ritmo de 10’+ 2” por jugadas, que incluye desayuno y almuerzo para todos los participantes.

Será árbitro principal Diego Ivasiuta (Dos de Mayo), arbitro Adjunto Sebastián Cabrera (San Vicente) y organizador principal Oscar Soley (Jardín América) y Andrés Bulfe (San Vicente) y contará con atractivos premios, que de acuerdo a los preinscriptos supera los 40 participantes, en una “movida” que tendrá por objetivo agasajar al multicampeón y referente misionero, Julio López, actual presidente de la Federación Misionera de Ajedrez (Femida).

La actividad se pondrá en marcha a las 8.30 para que todo se desarrolle de acuerdo a lo previsto y que lo programado sea acorde al cronograma de actividades.

Nombres destacados

Confirmó su presencia el actual campeón misionero de la Femida, Horacio Oviedo, los ex campeones provinciales Oscar Soley, Carlos Camaño, Luis Domínguez y el agasajado Julio López, y el grupo principal de jóvenes proyectos que están cobrando vuelo con importantes actuaciones que marcan su crecimiento, tal el caso de Patricio Zaldívar, Carlos Esterio, Walter Ringeloth (Alberdi), Mateo Prado (Garuhapé) y otros destacados como Marcus Felten (Apóstoles), Emmanuel Vergara (Concepción de la Sierra), Angel Yossen (Garupá) y Lucas Colluccini (Eldorado) y entre otros observar la evolución de Sofía Leccesse, de Garupá (sub 10) y Ezequiel De Souza, de Garupá (sub 12).

El Torneo presencial “Copa 75º Ciudad de Jardín América”, un IRT Elo Rápido, por el sistema suizo a 6 rondas, organizado por la Escuela de Ajedrez del Club Itapúa de Posadas y de los Ex Alumnos de la Escuela 453 de San Vicente, con un ritmo de 12’ + 3”, contó con la participación de 38 inscriptos.

La Femida dispuso de una combi, con salida desde el Paseo la Terminal (Uruguay y Mitre).

Además de los nombrados anunciaron su presencia destacados eferentes de distintos puntos de la provincia y de Corrientes, que marca el interés despertado por el acontecimiento ajedrecístico en la “tierra colorada”.

El sábado, rápido en el Itapúa

El sábado, desde las 9, se disputará un torneo de “Ajedrez rápido” en las instalaciones del Itapúa Tenis Club de Posadas, entidad afiliada a la Fada y Femida, que marcará el inicio de actividades oficiales, teniendo en cuenta que martes y jueves desarrolla clases a cargos del ex campeón misionero, Carlos Camaño.