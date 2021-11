Mel Gibson dirigirá ‘Arma mortal 5’

jueves 18 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

El nombre de Richard Donner ha sido durante años inseparable de Arma letal.

Luego de dirigir la primera entrega en 1987 con Mel Gibson y Danny Glover como inolvidable pareja de policías, el director de Superman se mantuvo fiel a la franquicia rodando tres nuevas secuelas, siendo la última de ellas Arma letal 4 en 1998.

Desde entonces ha llegado a surgir una serie de televisión basada en la marca mientras la quinta entrega iba cocinándose poco a poco, en un desarrollo intermitente donde los guionistas iban y venían. El mismo Donner acabó escribiendo un último borrador con la esperanza de poder dirigir Arma letal 5, pero en julio de este año falleció y la película quedó descabezada. Por suerte, antes de morir había llegado a un trato con Gibson.

El actor ha revelado que Donner “estaba desarrollando el guion y lo tenía bastante avanzado”. “Y un día me dijo: ‘escucha, chico, si estiro la pata lo harás tú’. Y yo le dije que se callara. Y efectivamente falleció, pero me pidió que lo hiciera y en ese momento no dije nada. Se lo comentó a su mujer, al estudio y al productor. Así que dirigiré la quinta”, dijo el actor recietemente, sorprendiendo a la prensa con sus declaraciones.

Así es. Tal y como recoge The Hollywood Reporter, Gibson va a encargarse de dirigir Arma letal 5, habiendo recibido la bendición de Lauren Shuler Donner, la viuda de su compañero, y contando con el apoyo de Warner Bros.

Gibson también ejercerá de productor ejecutivo, y aunque no se ha dicho abiertamente se espera que la protagonice, retomando su papel del temperamental Martin Riggs.

Lo cierto es que no han trascendido detalles del argumento de esta quinta entrega y tampoco Danny Glover (intérprete de Roger “Estoy demasiado viejo” Murtaugh) ha confirmado su presencia, pero el mero hecho de que Gibson se encargue de dirigirla ya sirve para que depositemos toda nuestra confianza en ella.

El actor ha demostrado ser un cineasta muy potente a través de películas como Braveheart, La pasión de Cristo, Apocalypto o su último título, Hasta el último hombre, y en años recientes ha sido tanteado varias veces por las grandes instancias de Hollywood para que se encargue de alguna superproducción.

En esta línea, el apellido de Gibson ha sido vinculado tanto a una secuela de Escuadrón Suicida como al remake de Grupo salvaje.

Este último proyecto parecía bastante definido (habiendo reclutado a nombres como Michael Fassbender, Jamie Foxx o Peter Dinklage), pero la amistad de Gibson con Donner parece pesar más y Arma letal 5 podría ocupar un lugar prioritario en su agenda.

Tal vez este filme lo termine de sacar de la lista negra que Hollywood decidió colocarlo luego de varias declaraciones antisemitas. Gibson pidió disculpas públicamente y se escudó en sus problemas con el alcohol para justificar esas poco felices declaraciones.

El estilo de Arma mortal fue copiado hasta el hartazgo: química entre dos policías con escenas de acción y con mucho humor. De hecho, Warner puso al aire una serie con el mismo nombre pero que no logró tener el éxito de los filmes originales.

Un gran responsable del éxito de Arma Mortal fue su guionista Shane Black, que logró este guion tan especial sobre los policías amigos.