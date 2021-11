Homenaje a Los Beatles en el Teatro Lírico

miércoles 17 de noviembre de 2021 | 23:30hs.

La música de The Beatles será la protagonista durante tres noches consecutivas en el Parque del Conocimiento. Del viernes 19 al domingo 21 desde las 20 el Coro Estable y el Conjunto de Música Popular harán vibrar con los grandes éxitos de los "Fab Four" en el Teatro Lírico. La entrada es gratuita y las reservas online.

Las voces, acompañadas por el Conjunto de Música Popular, llevarán al auditorio a través de un recorrido por las diferentes épocas y períodos musicales del famoso cuarteto de Liverpool.

En una original puesta en escena que conjuga lo musical con lo audiovisual, los músicos interpretarán una selección de sus inolvidables canciones en una versión coral que demostrará la riqueza y variedad creativa de la música de John Lennon, Paul Mc Cartney, George Harrison y Ringo Starr, como “Let it Be”, “Somebody to love”, “Come Together", “Yesterday”, “Eleonor Rigby”, “Penny Lane” o “Michelle”.

La reserva de entradas se podrá efectuar desde cada miércoles antes de cada espectáculo, a través de: www.parquedelconocimiento.com/