Promocionando hábitos para mejorar la calidad de vida, inició la semana de la enfermería

miércoles 17 de noviembre de 2021 | 16:00hs.

Desde este miércoles y hasta el viernes, el anfiteatro de San Pedro es sede de la primera semana de la enfermería bajo el lema "la salud lo hacemos entre todos", organizada por el plantel de enfermeros que se desempeñan en el hospital nivel I. Los profesionales, atendiendo a varias inquietudes, decidieron salir de la institución para promocionar hábitos que mejoren la calidad de vida, transmitiendo la labor del enfermero.

El plantel notó que la población carece de información, tanto sobre hábitos que impactan de forma negativa en la salud como respecto a la labor del enfermero, lo que en varias oportunidades fue motivo de críticas al sector. "Notamos la crítica sobre dos puntos, la falta de personal y la calidad en la atención de enfermería, evaluando notamos que eso se debe a la falta de información, asumimos el desafío y estamos acá para brindarles la información necesaria para que las personas sean protagonista de su salud y sepan que enfermería está al servicio las 24 horas", indicó sobre el cómo surgió de la iniciativa, el jefe de Enfermería, Gabriel Müller, en diálogo con El Territorio.

Las actividades para acercar conocimientos y servicios a la población en general, inicia hoy y se extiende hasta el viernes, siendo importante la realización de charlas en torno a problemáticas muy presentes: "Vemos a muchas niñas embarazadas, si bien en el hospital existen métodos anticonceptivos disponibles, carecen de la herramienta principal que es la información" señalo Müller, haciendo referencia a una de las charlas que tiene que ver con Educación Sexual Integral (ESI) y métodos de anticoncepción.

Una de las primeras charlas estuvo a cargo de las licenciadas en nutrición Carla Verón Ledesma y Daiana Forster, quienes hicieron referencia al rol fundamental de la nutrición en la vida de todas las personas partiendo de dos puntos esenciales: alimentación saludable y hábitos saludables, desde lo que respecta la elección correcta de alimentos frescos, orgánicos hasta la realización de actividad física.

"Fomentamos el consumo de frutas y verduras, de preferencia producidos en nuestras colonias, que son más sanos, la alimentación balanceada, es decir no dejar de consumir frituras, pero hacerlo de vez en cuando por los problemas cardiovasculares que acarea el alto consumo de grasas al igual que, el sodio oculto en embutidos, chacinados, es un trabajo desde la niñez. Y promovemos la actividad física por sus amplios beneficios para todo el cuerpo", explicó la licenciada Daiana Forster.

Por su parte, Verón hizo hincapié en el valor del desayuno, cuando se hablan de hábitos saludables, ya que es notable la cantidad de personas que no desayuna, tanto que, en lo que va del año, desde el Hospital llevan adelante una campaña para concientizar al respecto. "Observamos que la mayoría de los pacientes no desayuna, queremos aprovechar para destacar la importancia de esta comida, que el desayuno se incorpore desde temprana edad y sea un hábito familiar para que no se pierda a medida que el niño crezca. Es la comida que nos provee la energía necesaria para comenzar el día", manifestó.

En cuanto a la prestación del servicio, que es gratuito, las nutricionistas atienden los lunes en el hospital desde las 7 por orden de llegada se otorgan los turnos, sin necesidad de derivación y en la sala de primeros auxilios del barrio Santa Rosa.

De interés municipal

La semana de la enfermería, que fue declarada de interés municipal, se extiende hasta las 17 del viernes con un acto de clausura, mientras que el cronograma previsto para esta tarde y el resto de las jornadas es el siguiente, y desde el plantel invitan a toda la población para que se acerque a participar.

A las 15 hubo una charla sobre RCP y a las 17 habrá clase de aerobic a cargo de la instructora enfermera Sandra Beilfuss, que puede reiterarse el jueves y viernes de acuerdo a la concurrencia. Para el jueves, a las 9:30 habrá una charla sobre educación sexual y métodos anticonceptivos, dirigida a los adolescentes, a las 14 organizaron una charla sobre abuso de drogas ilícitas, que estará a cargo de profesionales de enfermería, para las 16 liberaciones de globos y alta a usuarios del Programa de Cesación Tabáquica.

El viernes en tanto, a las 9 habrá una charla sobre educación sexual y métodos anticonceptivos, a las 14 una charla sobre abuso de drogas ilícitas.

Además, en el lugar, durante todas las jornadas realizan peso y talla, control de signos vitales, control de glucemia, vacunación y orientación y asesoramiento por pare de profesionales de enfermería.

Es importante mencionar que, participan de las jornadas, estudiantes de enfermería del IMES, que egresan este año.