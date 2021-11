Día de la construcción: En un clima de optimismo, Cameca renovó autoridades

miércoles 17 de noviembre de 2021 | 11:38hs.

La Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines (Cameca) cierra el año con nueva comisión directiva, donde los socios eligieron, el 5 de este mes, a la lista encabezada por el ingeniero Julio César Resek como presidente, secundado por el ingeniero Juan Carlos Butiuk como vicepresidente.



Quienes acompañan a la comisión, como secretaria de la organización la ingeniera Silvina Lazarte, la contadora María Victoria Zibecchi como prosecretaria, el ingeniero Gustavo Amado Sánchez como tesorero; y a la arquitecta Eliana Epelbaum como protesorera.



Los asociados de las distintas empresas debatieron acerca de la coyuntura y las dificultades del mercado, además de analizar y trabajar en la búsqueda de soluciones o alternativas de resolución a los problemas estructurales.

A sólo dos semanas de la asamblea anual y extraordinaria, la nueva comisión ya tiene proyectos a futuro que viene trabajando desde hace tiempo. “En el 2020 no nos sentamos a lamentarnos por la crisis sin saber qué hacer, al contrario, nos pusimos a trabajar. Los proyectos que tenemos ahora no surgen de un día para otro sino que venimos trabajando hace tiempo. La reactivación ya está tocando las puertas. Ya veníamos trabajando y esta es la continuidad, la Cameca en particular se maneja con un plan estratégico de gestión y con objetivos a mediano plazo.



“Ahora hay una continuidad que es armónica, la cámara está muy bien asesorada técnicamente y participamos con acciones que hablan por nosotros. Lo bueno también es que en esta provincia todos los organismos están abiertos al diálogo y a buscar soluciones”, expresó el nuevo presidente de la Cameca.



La pandemia provocó un parate en todos los sectores y la construcción no fue la excepción. Aunque la madre de las industrias fue la primera en recuperarse, incluso se llegó a hablar del boom de la construcción a fines del 2020.

La flexibilización de las medidas sanitarias ha permitido una recuperación de empleos y actividad en los últimos meses, aunque las complicaciones financieras siguen acechando al tejido empresarial en la provincia. La resiliencia ha permitido una vez más el resurgimiento de las pymes constructoras y destacan la vitalidad y dinamismo del sector con capacidad para superar trances difíciles.



En este sentido la industria tuvo que reinventarse y ampliar sus horizontes. “Comenzamos a trabajar con gestión disruptiva y espacios maker. Impulsando la innovación y con creatividad para resolver problemas. Nosotros lo implementamos en la gestión de la Cameca hace dos años con articulación publico-privada”, indicó Resek.

De esta manera la Cámara comenzó a trabajar distintos proyectos de interés social como núcleos sanitarios y espacios maker para el interior de la provincia. Y junto con la Dirección General de Arquitectura en la construcción de Caps modular para luego ir creciendo hasta llegar a un hospital de nivel uno dependiendo de la necesidad de la comunidad.

“Pudimos sostener el andamiaje socioeconomico y nadie quedo sin trabajo y sobretodo por el aporte sustancial del gobierno de sostener a la obra pública como pilar fundamental de la economía misionera. Hoy hay nuevas licitaciones, nuevos proyectos y eso se abre un panorama muy alentador”, agregó Butiuk.