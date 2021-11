‘Matar a la Bestia’ se verá en Misiones

miércoles 17 de noviembre de 2021 | 0:30hs.

El despertar sexual, el descubrir la identidad en el paso de la adolescencia a la adultez y un submundo fantástico de monstruos, miedos y límites ante el deseo, conforman Matar a la Bestia, la ópera prima de Agustina San Martín. Grabada en Eldorado principalmente, además de El Soberbio y Posadas, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2021 (TIFF) en septiembre.

Pero aún sin fecha estipulada de estreno comercial, la película que llevó un proceso de varios años y nació como Abismos, participa ahora de la 36° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y en el marco del festival que va del 18 al 28, se podrá ver en simultáneo en varias salas de la Tierra Colorada.

‘‘Hay varios espacios de exhibición gratuitos en todo el territorio provincial. Tenemos en Posadas, en Puerto Piray, Puerto Esperanza, Santa Ana y Oberá. Es un orgullo poder tener este tipo de programación y la avant premiere de Matar a la bestia’’, entendió Mariana Fried, gerenta de exhibición del Iaavim.

El filme es una coproducción entre Argentina, Chile y Brasil y como productor, el misionero Santiago Carabante destacó que llegue a las salas misioneras. ‘‘Esta salida del festival a las provincias la tenemos que tomar como una oportunidad de conocer el festival y demás pero prioritariamente conocer la sala que cada uno tiene en su provincia. Ir y ocupar esos espacios, apuntalarlos y estar porque sino son espacios que desaparecen’’, adujo.

En un momento en el que la exhibición en cine lucha por sobrevivir, estimó de gran valor asistir a las proyecciones que surgen más allá de estos festivales importantes. ‘‘Cuando se proyecta una película por ejemplo en Posadas, en la Biblioteca Popular, hay que ir y bancar. Bancar a la Biblioteca, bancar al cineclub, ir porque es nuestra sala y necesita público...enhorabuena para el que no sabía que hay una sala y puede descubrirla ahora’’, agregó.

En esta línea, tras el parate y el encierro, Carabante contempló que ‘‘Misiones empieza a dar algunas señales de reactivación’’ y aunque no son tan contundentes, se está volviendo a filmar, y ve con esperanza los anuncios de fomento por parte del Iaavim para alrededor de 20 producciones. ‘‘Estamos expectantes de que primero los fondos para esas películas aparezcan y luego, que se hagan efectivamente’’, postuló.

Enfocado en el mundo cinematográfico, destacó que con el auge de los contenidos en streaming, la salida al cine se potenció como una experiencia sensorial diferente. ‘‘Me parece muy bien que la gente pueda ver la película que quiere, en el momento que quiere, en el living de su casa pero de ninguna manera creo que sea algo que reemplace a la sala, a la experiencia colectiva de un montón de extraños en un lugar a oscuras, viendo la misma cosa. Son cosas muy distintas y una no reemplaza a la otra’’, consideró al tiempo que detalló que dentro del boom de contenido on demand que se crea en el país, las plataformas son una posibilidad muy concreta de financiamiento.

Habiendo concluido la filmación de Argentina 1985 de la mano de Santiago Mitre y en coproducción con Amazon, deslizó que Argentina es un mercado competitivo no solo por costos sino por su gente, su capacidad instalada de producción.

Dentro de este mapa, Misiones se potenció como polo audiovisual más allá de sus paisajes y belleza natural. ‘‘No estoy en desacuerdo que la promoción turística acompañe una película, pero no puede ser el motivo por el que se filma. En ese sentido Misiones sí supo fortalecerse como industria, como polo con técnicos capacitados, con servicios de producción, con proveedores capacitados, hoteles, catering y más. Entonces me alegra que circunstancialmente se promocione la provincia pero me parece que en primer plano siempre hay que poner la capacidad de nuestra gente y que somos una de las pocas que tenemos un instituto que fomenta la actividad’’, subrayó el productor.

Así, las salas del Iaavim abren sus puertas a proyecciones singulares que amplian el paladar del espectador misionero. Desde el cineclub de la Biblioteca Popular Posadas, uno de los espacios que tendrá exhibiciones este fin de semana, alegaron: ‘‘estamos más que contentos con la posibilidad de sumar nuestra pantalla y proyectar películas del festival. Se trata de una oportunidad única para ofrecer a nuestros espectadores un material que de otra manera tardaría mucho tiempo en llegar’’.

Esperando que este sea el puntapié para próximas iniciativas similares, agregaron que el hecho de ‘‘sumarnos a la avant premiere de Matar a la bestia, una película rodada en nuestra provincia y con equipo técnico local, es un privilegio que no podemos dejar de resaltar’’.

Con la esperanza de que el público acompañe siempre a estas apuestas con tinte local y que el Estado esté a la altura del financiamiento que la industria exige, el polo audiovisual misionero crece, se diversifica y ocupa cada vez más pantallas.

Proyecciones

Posadas

Sábado 20 a las 19

Matar a la bestia

Domingo 21

Tres en la deriva

Sala: Cineclub de la Biblioteca Popular Posadas

Puerto Piray

Sábado 20 a las 19

Matar a la bestia

Viernes 26 a las 19: Una Escuela en el cerro

Sala: Centro Cultural Municipal de Puerto Piray

Puerto Esperanza

Viernes 26 a las 18

Nuestros días más felices

Sala: Centro Cultural Ladisalo Ziman

Santa Ana

Sábado 20 a las 20

Matar a la bestia.

Sala: SUM cultural de Santa Ana.

Oberá

Viernes 26 y sábado 27 a las 19

Matar a la Bestia

Sala: Espacio Incaa del Cine Teatro Oberá