Usain Bolt considera que hubiera ganado una medalla dorada en los JJ.OO. de Tokio

miércoles 17 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

El ex velocista jamaiquino Usain Bolt, ganador de 11 títulos mundiales y ocho olímpicos, aseguró ayer que si hubiese competido en la prueba de 100 metros llanos en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podría haber logrado su cuarta presea dorada consecutiva.

Bolt, de 35 años, aseguró que le resultó “frustrante” ver los Juegos Olímpicos desde su casa en Jamaica y observar cómo sus compatriotas fracasaron y el italiano Lamont Jacobs obtuvo un triunfo inesperado, consignó el sitio japantimes.com

“Realmente lo extrañé, como que me hubiera gustado estar allí. Yo vivo por esos momentos, así que fue difícil de ver. Creo que el 9.80 de Jacobs en la final sigue estando dentro de un margen que alcanzaría” manifestó Bolt.

El jamaiquino recordó: “Mi entrenador me dijo una cosa clave cuando me retiré. Me contó que los nuevos chicos no van más rápido. Todo lo contrario, son más lentos. Nunca había tenido esa forma de pensar”.

En 2021 lidera el ranking de los 100 metros el estadounidense Trayvon Bromell con un 9,76. Bolt no marca un tiempo más rápido que el del norteamericano desde 2012, cuando se proclamó oro olímpico en Londres con un 9,63, una de las mejores marcas de todos los tiempos.

Pese a ello, Bolt cree que hoy bajaría de 9,80. “El hecho es que los chicos no van realmente rápido. Lo sé porque he estado en esa barrera durante mucho tiempo y solo di pasos atrás con el avanzar de los años. Así que estaría en ese registro”, analizó.