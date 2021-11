Se retiró Guillermo Ortelli

martes 16 de noviembre de 2021 | 19:58hs.

El martes 16 de noviembre de 2021 no será un día más, será recordado como el momento en el que Guillermo Javier Ortelli hizo público su retiro del automovilismo tras una exitosísima campaña.

La sede de la Asociación Corredores Turismo Carretera, junto a algunas de las Chevy´s campeonas y las personas presentes tanto en Bogotá 166 como en las redes sociales, fueron testigos del discurso del "Guille".

El presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, dio el primer mensaje dedicado a Ortelli: "Antes hizo cosas deportivas, a partir del año próximo tendrá nuevas responsabilidades y esta casa te lo va a agradecer. Vas a tomar el compromiso de llevar esta casa a lo más alto, mucho más de lo que está".

"No me tembló jamás la voz y el pulso en una carrera. Pero hoy son palabras de agradecimiento las que tengo a Hugo y por su intermedio a toda la ACTC. Agradezco a todos, a mis amigos, tuve la suerte de pasar por grandes equipos... a quienes me dieron la vida, mi vieja y mi viejo. Y solo quiero agradecerles infinitamente y anunciarles que la próxima carrera en El Villicum será mi última carrera", dijo entre lágrimas Guillermo Ortelli.

El piloto de 43 años disputará su última carrera de TC en El Villicum de San Juan el 5 de diciembre. A falta de una fecha, que será el Gran Premio coronación, estos son los números que deja el máximo ídolo de Chevrolet dentro del TC: 406 carreras, 71 récord de vuelta, 98 podios, 32 victorias en finales, 92 en series, 32 pole position y 7 campeonatos: 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016.

Además del TC corrió en todas las categorías. Fue premiado, entre cosas, con el Olimpia de Plata, Premio Clarin, Fangio de Plata y Oro y Premio Konex (Diploma al Mérito).