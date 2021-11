El legado de Valentino

martes 16 de noviembre de 2021 | 1:30hs.

Valentino Rossi se bajó el domingo de la moto a sus 42 años. El nueve veces campeón del mundo de motociclismo italiano puso fin a su trayectoria en Moto GP luego de disputar el Gran Premio de Valencia y ayer fue incluido en el salón de la fama de la máxima categoría mundial. Su legado es interminable y varios misioneros tiene anécdotas vividas con él.



El Doctor cerró una era de dominio absoluto en la que sumó siete títulos de 500 cm3 y MotoGP entre 2001 y 2009 a bordo de Honda y luego con Yamaha. Fueron 26 temporadas brillantes. Su vida deportiva quedará bajo el marco de leyenda con 115 victorias (89 en Moto GP, lo que marca un récord), 235 podios (de los cuales 199 en la máxima y suman otra cifra histórica) y la carrera más longeva en la categoría reina del motociclismo.



Gartner todo el año



Gartner corrió en 1998 con Rossi. “Su legado es interminable”, dijo.

El italiano ganó un título con una moto de 500 cm3 en 2001, antes de que las máquinas fueran sustituidas por las de 1.000 cm3. Se llevó otros seis campeonatos con estas motos (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009), elevando a nueve su número total de coronas mundiales con las logradas con Aprilia en 125 cm3 en 1997 y en 250 cm3 en 1999.



Justamente en la 250cc. es cuando se cruzó con el piloto de Leandro N. Alem Federico Gartner, quien en 1998 compartió todo el año con el italiano.



Gartner había corrido tres veces como invitado en el Mundial de Motos en Buenos Aires y Río de Janeiro entre 1995 y 1997.



En 1997 salió campeón Argentino de la 250cc y en 1998 desembarcó en la 250cc del Mundial de Motociclismo junto con el santafesino Sebastián Porto, con quien compartió el equipo PR2 Mitsubishi Elaion.



Con la Aprilla N°41, Gartner corrió 12 de las 14 fechas del Mundial, sumando 1 punto y terminando 34° en el campeonato en el que Valentino Rossi (Aprilla) salió subcampeón detrás de Loris Capirossi (Aprilla).



“Ya se lo veía diferente. Gane, salga segundo o cuando se caía disfrutaba lo que hacía. Nunca lo veías mal, siempre con una sonrisa, era un distinto, tenía el talento, marcaba la diferencia”, recordó Gartner sobre aquel juvenil Rossi que cumplía su primer año en 250cc luego de ser campeón en 125cc.



“Yo tuve la suerte de correr con él todo el año y era muy rápido cada vez que salía a pista lo buscábamos a él o a Capirossi, vos sabías que era la referencia de la categoría. El padre siempre lo acompañaba en el box y también era una persona muy divertida. Ellos se divertían todo el tiempo, creo que eso más todo lo que entrenaba, más el talento hizo que se quedara tantos años en el primer nivel”, reflexionó el piloto de Alem, que es el misionero con más grandes premios disputados en el Mundial (15 veces fue de la partida en la 250cc.).



“Es uno de los grandes deportistas; está al nivel de Maradona, Fangio, Michael Jordan, son súper estrellas y por suerte lo pude disfrutar de cerca y compartir pista con él. Antes era otro mundo. Me acuerdo cuando fui a correr a Europa no había redes sociales, ni internet. Vos llamabas y tenías que esperar minutos para hablar con tu familia. Y así y todo trascendió en el motociclismo, que siempre costó vender. Después llegó el MotoGP y ahí explotó todo. Hoy su legado es interminable”, resaltó Gartner.



La foto como recuerdo

El 25 de octubre de 1998 se corrió la 14° y última fecha del Mundial de Motociclismo en el circuito N°9 del Autódromo ‘Oscar y Juan Gálvez’ de Buenos Aires y un juvenil Javier Febre tenía toda la ilusión de debutar en la 125cc. con tan sólo 14 años.



“Yo iba a correr en 125cc. con el equipo de Jorge Lessio en una Yamaha, recibí una invitación de los organizadores porque era puntero del campeonato Argentino de 125cc. Pero no pude largar el Mundial porque tenía 14 años y me faltaban 2 meses para cumplir 15”, recordó Febre sobre aquel fin de semana.



“Tenía una pichadura porque yo quería correr y no me dejaron por la edad. Igual nos quedamos el fin de semana a ver la fecha del Mundial con mi familia y Valentino en ese año ya peleaba el campeonato con Capirossi, era el referente y ganó la carrera de Buenos Aires y sale subcampeón. Ahí ya volaba, hacía cosas que el resto no hacía y yo quería una foto y como nosotros teníamos acceso a los boxes le pedí y él sin ningún drama se vino a sacarse, nos preguntó de donde éramos y nos preguntó por qué no pude correr. La verdad fue un hermoso momento de un fin de semana donde me quedé con las ganas de correr”.



Valentino en todos lados



Silveira siempre usó el 46 por su idolatría por Rossi y le puso Valentino a su hijo.

El apostoleño Adrián Silveira (40) creció con la figura de Valentino Rossi y disfrutó de cada uno de sus campeonatos. Cuando empezó a correr no dudo en llevar el 46 en su moto en homenaje a su ídolo.



“Siempre que corrí lo hice con el 46 por suerte siempre estuvo libre en todas las categorías en la que corrí, porque yo quería rendirle homenaje a él, era y es mi referente, hacer lo que hacía él. Es un distinto. Por suerte va a seguir como jefe de equipo con su academia, sacando pilotos, que todos lo que pasaron por su academia salieron muy buenos pilotos. Siempre fue mi ídolo y por eso mi hijo se llama Valentino”, explicó Adrián Silveira.



Más allá de ir como hincha y verlo siempre en Termas de Río Hondo, en el 2015, Silveira compartió los boxes del Autódromo de Termas con Rossi cuando las motos del campeonato Argentino fueron teloneras del MotoGP.



“Fue un fin de semana único compartimos los boxes estuvimos viendo en primer plano como trabajaban y ahí te das cuenta el profesionalismo de esa persona y por algo se mantuvo tanto tiempo. Siempre entrenando y buscando mejorar. Por algo es un referente de nuestra época”, explicó Silveira.