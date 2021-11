Amplían a 5.000 el cupo de ingresos a Misiones por los corredores seguros

martes 16 de noviembre de 2021 | 5:00hs.

Después de diez jornadas consecutivas en las que se superó el cupo de ingresos diarios por el paso Posadas-Encarnación, desde ayer se elevó a 5.000 la cantidad de personas que pueden ingresar al país por los corredores seguros que hasta el momento son únicamente los puentes San Roque González de Santa Cruz, el Tancredo Neves que une Puerto Iguazú con Foz y el cruce entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira.



El nuevo número permitido entró en vigencia en horas del mediodía, luego de que la Provincia elevara la solicitud a la Dirección Nacional de Migraciones que autorizó el incremento en el cupo diario, que hasta el domingo era de 1.600 personas.



De esta manera, se trató de la segunda ampliación en el número máximo permitido desde el 19 de octubre cuando se habilitaron los cruces con Posadas e Irigoyen. En ese momento, la cantidad era de 890 personas, pero luego ese número se duplicó el domingo 25, luego de que al menos 400 personas quedaran varadas en Encarnación por algunas horas.



A través de una resolución en conjunto entre los ministerios de Gobierno y de Salud, se solicitó duplicar el número de cruces permitidos por jornada, en el marco de la reapertura de las fronteras terrestres con Brasil y Paraguay. Según se consignó en el escrito oficial, “deviene necesario elevar la ampliación de cupo de personas que pueden ingresar durante el día por los pasos fronterizos habilitados como corredores seguros”, y “el número que puede tomarse como sobradamente dentro de las razonabilidades del control sanitario es el de 5.000 personas por día para que, de esa manera, se eviten situaciones de personas varadas”.



Es que desde el viernes 5 de noviembre hasta el pasado domingo rápidamente se agotaba el número de 1.600 por jornada, lo que provocó que decenas de argentinos esperen hasta el primer minuto del día posterior para cruzar desde Encarnación a Posadas. Y con el paso de los días, el cupo se completaba más temprano. El domingo, por ejemplo, el máximo permitido se alcanzó a las 14.



Sin embargo, ayer antes del mediodía se completó el número de 1.600 cruces, por lo que se avanzó en la ampliación, que ya estaba prevista por parte del gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien afirmó días atrás a El Territorio que se iba a elevar el pedido a la Dirección Nacional de Migraciones.



Asimismo, en los fundamentos de la solicitud de Misiones que se oficializó en horas de la mañana de ayer se planteó que “se ha podido comprobar sobradamente que la situación epidemiológica y otras circunstancias permiten un trabajo ordenado, previsible y que no atenta contra la seguridad sanitaria y que, por su parte, se cuenta con suficiente recurso humano y estructura logística adecuada para llevar adelante los procedimientos de prevención y control sanitarios”, según se especificó en la resolución que lleva la firma de Marcelo Pérez y de Oscar Alarcón, ministros de Gobierno y de Salud, respectivamente.



El nuevo cupo

En diálogo con El Territorio, Héctor Careaga, coordinador de Centros de Frontera de la Mesopotamia Norte, sostuvo que “la decisión de ampliar el cupo responde a eliminar esas extensas filas que se generaban y también esa espera hasta la hora 00, cuando se habilitaba nuevamente el cupo”.



Recordó que el sábado afrontaron “el problema de que a las 14 se completó el cupo, había mucha gente, niños esperando, gente adulta que no podían esperar hasta la medianoche para volver, además que hacía calor. Por eso, como tenían esquema completo de vacunación, se habilitó el cruce. Pero ahora, además de que se tiene siempre en cuenta la situación epidemiológica, también la seguridad de las personas para que no queden esperando en el puente y la situación climática que también incide”.



Asimismo, anticipó que en los próximos días habría novedades sobre el transporte internacional.

Acuerdo bilateral para el regreso de los micros internacionales

Se realizó ayer una reunión entre la Subsecretaría de Transporte tanto de Argentina como Paraguay, con el objetivo de aunar criterios para el regreso del transporte internacional de pasajeros.



A través de un comunicado, la Dirección Nacional de Transporte de Paraguay (Dinatran) convocó a las empresas prestatarias del servicio internacional e indicaron que, en primera instancia, el corredor seguro entre Posadas y Encarnación será el único cruce habilitado para el retorno del servicio, que quedó paralizado antes de la pandemia. Al mismo tiempo, precisaron que operarán con un 50% de capacidad.



Desde Paraguay precisaron que el regreso sería a primera hora de mañana. Sin embargo, Héctor Careaga, coordinador de Centros de Fronteras, precisó que “es una fecha tentativa, pero aún no hay nada oficial porque primero se tiene que informar a Cancillería y luego autorizado. Además hay cosas en discusión, como por ejemplo, el cupo de ingresos que se amplió. La decisión administrativa ya está y la Subsecretaría de Transporte tiene que ordenar la normativa para el regreso”.