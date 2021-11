Excarcelaron al policía que hacía adicionales en el puesto de ATM

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

El sargento de la Policía de Misiones detenido como sospechoso de formar parte de la asociación ilícita para el contrabando de granos a Brasil fue excarcelado por la Justicia Federal, según confirmaron fuentes con acceso al expediente a El Territorio.



Se trata de Adrián Marcelo F. (38), quien cumplía adicionales en el puesto de control fiscal de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), en Paraje Centinela, donde se ingresa a la provincia sobre la ruta nacional 14.



Según pudo indagar este medio, su liberación se produjo el fin de semana, por lo que fue trasladado de Rosario nuevamente a Misiones. Se supo que una comisión policial lo llevó hasta su casa en la localidad de Apóstoles en la noche del viernes. De todas formas se aclaró que seguirá supeditado a la causa en curso.



No se informaron los motivos de la decisión judicial, aunque sí trascendió que no habrían elementos de peso en su contra que ameriten que siga privado de su libertad.



Como informó este medio, el efectivo policial es uno de los tres uniformados sospechosos por el escándalo que fueron detenidos durante la redada de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el viernes 5 de noviembre, luego de 15 allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del juez Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga.



Los otros dos son el comandante Marco Antonio D. (50), hasta ese viernes jefe del Escuadrón de Gendarmería en Oberá, y su chofer Ricardo G. (47), también de GNA y con rango de sargento.



Los otros implicados son Marcelo Rubén D. S. (43), empresario obereño de los rubros supermercado y venta de automotores, quien habría sido el encargado de la logística de la operatoria delictiva; Santiago M. (53), oriundo de Córdoba y propietario de un lujoso complejo turístico ubicado en Florentino Ameghino, a cargo de la confección de los papeles de carga de los camiones que ingresaban a Misiones; Juan Carlos T. (68), pareja del segundo, ingeniero agrónomo y ex profesor universitario; y Francisco Eladio M. (61), ex policía y cambista obereño.



Como viene informando este medio, todos decidieron abstenerse de declarar en las audiencias indagatorias. Allí les imputaron los delitos de asociación ilícita, contrabando de exportación agravado, defraudación contra la administración pública, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público (los gendarmes y el policía), lavado de activos y uso de documento falso.



Luego de las audiencias todos fueron trasladados a Rosario, donde están siendo custodiados por la fuerza interviniente. Al respecto, se supo que desde las defensas se analiza un pedido para que sean alojados más cerca de sus lugares de residencia, considerando que la distancia impide el contacto con la familia y la correcta comunicación con los abogados defensores en el proceso.



Redada

La investigación de diez meses -que incluyó seguimiento encubiertos y escuchas telefónicas- estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, coordinada por el Juzgado Federal de Oberá. Se inició tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la Fiscalía Federal de Oberá, en la zona Centro de Misiones.



Los procedimientos, informaron desde el Juzgado, ocurrieron en Panambí, El Soberbio, Apóstoles, Colonia Aurora y Florentino Ameghino y se contó con la colaboración de efectivos de la Afip-Aduanas y DGI. Entre los puntos se destaca el escuadrón de la fuerza federal y la casa que la fuerza le asignó a su jefe, en avenida Tucumán, de Oberá.



Fueron incautados más de 7 millones de pesos y 50.000 dólares, que al cambio blue alcanza los 10 millones de pesos, reales y francos suizos. También secuestraron máquinas de contar billetes, siete armas, 298.000 kilogramos de soja y 350 bolsas de arpillera con maíz que sumaron 17 toneladas.



En total fueron hallados 32 vehículos, un acoplado y una cinta transportadora. Asimismo, peritos especialistas tendrán la misión de analizar 23 teléfonos celulares, 16 computadoras, entre otros elementos digitales como cámaras de seguridad.