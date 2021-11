Fracrán insistió en la necesidad de ser municipio

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Durante la jornada electoral, los vecinos de Fracrán hicieron saber su disconformidad con lo que consideran pocos avances para la aprobación del proyecto de municipalización. Aseguraron estar “cansados de esperar, es una necesidad nuestra independencia, vamos a salir a la ruta”. Bajo el lema “Para Fracrán ser municipio no es sólo un deseo sino una necesidad”, insistieron con el petitorio exhibiendo pancartas. La Comisión Pro Municipio reiteró el pedido brindando los argumentos: por un lado, la igualdad de oportunidad y políticas sociales que lleguen hasta los puntos más remotos teniendo muy presente a las comunidades mbya que forman parte de la superficie que abarcaría el nuevo municipio de unas 80 hectáreas.



“Otro de los puntos es acortar distancias entre la ciudadanía y las instituciones públicas, no puede ser que haya vecinos que tengan que hacer 80 o 100 kilómetros para hacer un trámite en un banco, en Anses, Rentas, que por no ser municipio no podemos acercar esas instituciones a la gente. Con el municipio nuevo queda más fácil dar respuestas, la distancia entre una colonia y San Vicente, por ejemplo, son determinantes a la hora de atender las demandas insatisfechas”, dijo Juan Pablo Durand, vocero de la Comisión Pro Municipio.



El tercer punto, en tanto, hace referencia a conocer verdaderamente las necesidades y que sean los vecinos del lugar quienes pongan en evidencia las fortalezas y debilidades de cada sector a fin de poder gestionar la mejor respuesta.



“Creemos que fue una decisión acertada la de recalcar nuestro pedido en torno a un acontecimiento tan importante como las elecciones porque además se trata de una decisión política. Nos sirvió para seguir caminando seguros de contar con el respaldo del vecino. Durante la jornada demostraron su descontento y ya no quieren realizar el pedido de forma pacífica sino salir a la ruta, porque son las necesidades”, aseguró Durand.



“No vamos a bajar los brazos, tenemos muchas trabas cuando se trata de una necesidad y si bien entendemos los tiempos políticos, nos acataremos a luchar de acuerdo a lo que decidan nuestros vecinos y manifestarnos en la ruta está entre las opciones”, se advirtió.