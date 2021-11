Juntos por el Cambio espera un llamado formal para ir al diálogo

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) se reunió en la tarde de ayer para analizar los resultados de las elecciones legislativas y para debatir sobre la convocatoria a la oposición que realizó en la noche del domingo el presidente Alberto Fernández.



Tras el encuentro, en conferencia de prensa, los referentes del espacio opositor afirmaron que esperan una citación formal del presidente al diálogo y que están dispuestos a tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso.



Respecto de estos dos temas, afirmaron estar abiertos al debate, pero aseguraron que hasta el momento no existió ningún llamado ni convocatoria formal al diálogo desde el gobierno nacional, más que lo dicho por el presidente en su mensaje del domingo a la noche.



Tras la reunión, los encargados de tomar la palabra fueron Patricia Bullrich, como titular del PRO; Miguel Pichetto, como referente de la pata peronista del espacio; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; y Alfredo Cornejo, de la Unión Cívica Radical (UCR).



Todos destacaron el triunfo de Juntos por el Cambio y remarcaron la falta de autocrítica del gobierno nacional para reconocer la derrota.



No obstante, resaltaron la importancia de un llamado al diálogo y la decisión del presidente de enviar al Congreso para su tratamiento un plan económico para el acuerdo con el FMI.



Pero el encuentro no fue sólo para analizar las propuestas o posturas del oficialismo, si no principalmente para revisar lo que dejó como saldo el triunfo del espacio en 12 distritos del país.



Las voces tras la reunión

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue uno de los voceros tras la reunión. En el encuentro con la prensa afirmó que “el trabajo está más que logrado en esta elección” y como frente lograron “el objetivo propuesto de ganar esos cinco senadores para quitarle el quórum propio” a la ex presidenta Cristina Fernández.



“Juntos por el Cambio hizo la mejor elección de su historia”, resaltó.



Otro de los que tomó la palabra fue Miguel Pichetto, quien comenzó afirmando que “nosotros ganamos ganando y ellos perdieron perdiendo. Es de buenos demócratas aceptar las derrotas y llamar a quien gana la elección”.



En ese sentido, le pidió al presidente Alberto Fernández que “reconozca la realidad” y que “no viva en una burbuja”.



Pichetto también valoró la propuesta de un plan económico plurianual, que contenga los puntos de entendimiento a los que llegó el gobierno en su negociación con el FMI, pero dejó en claro que deberá ser discutida en el parlamento.



“No nos parece mal que el presidente elabore una propuesta, un programa, un camino y un rumbo y lo envíe al Congreso para ser discutido”, sentenció.



El radical Alfredo Cornejo fue consultado por la convocatoria al diálogo planteada por el presidente, y sobre ello afirmó que “no hemos recibido ninguna convocatoria formal”, por lo cual prefirió no responder acerca de qué postura tiene el espacio respecto a esto, por no conocerse una convocatoria formal.



En relación a los resultados de la elección, Cornejo afirmó que “el gobierno debe escuchar el pronunciamiento y dejar de negar los hechos”.



Patricia Bullrich, como titular del PRO, también se presentó ante la prensa e hizo hincapié en los resultados obtenidos por Juntos por el Cambio y dejó un mensaje en clave pensando ya en al elección general del 2023. Juntos por el Cambio hizo la mejor elección de su historia, sacando por supuesto las elecciones de balotaje que no tienen las misma dinámica. Sacamos el 42,3% de los votos, nos acercamos a ganar una elección en primera vuelta. Ellos no llegaron al 34%”.



Además se refirió a la propuesta del presidente de debatir en el Congreso los alcances del acuerdo con el FMI, y allí afirmó que “nosotros hemos planteado que vamos a respetar el voto popular, que puso a Juntos por el Cambio en una posición institucional muy importante en el Congreso. Eso será discutido y debatido en el Congreso de la Nación y en ningún otro ámbito”.



La reunión

Según consignó la agencia Télam, en la reunión también se hicieron presentes el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la cabeza de la lista porteña, María Eugenia Vidal; el senador radical Martín Lousteau; y el gobernador jujeño Gerardo Morales, entre otros.



El cónclave se celebró en el salón de eventos y reuniones La Escondida, ubicado sobre Avenida los Ombúes, en los lagos de Palermo.



La alianza opositora se impuso el domingo en distritos clave del país, pero con una performance menor a la obtenida en las Paso en algunas provincias, como Buenos Aires y en territorio porteño donde, si bien el oficialismo local reafirmó su hegemonía, la lista encabezada por María Eugenia Vidal obtuvo menor nivel de adhesiones y alcanzó el 47% de los votos.



De esta manera, Juntos por el Cambio se ubicó en estas legislativas como la fuerza más votada a nivel nacional, lo que evidenció una recuperación del espacio tras los magros resultados que obtuvo en las presidenciales del 2019, algo que abrió las expectativas de los principales dirigentes del espacio de cara al 2023.