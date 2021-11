Barracas Central y Tigre jugarán la final por el ascenso

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

Con tantos de Magín y Protti, Tigre le ganó por 2-0 a San Martín en la provincia de Tucumán, se quedó con la Zona A y jugará la final por el ascenso a Primera División ante Barracas Central, que se impuso a Villa Dálmine por 3-1 para obtener la Zona B de la Primera Nacional.



Barracas Central no flaqueó en el tramo final de la fase regular del campeonato de la Primera Nacional: hiló su tercer triunfo seguido, por 3-1 frente a Villa Dálmine en Campana, y ganó la Zona B.



Los tantos del Camionero fueron marcados por Dylan Glaby, a los 26 minutos de la primera etapa, Juan Manuel Vázquez, a los nueve de la parte final, y Enzo Ybáñez, a los 43 del período complementario. Descontó para el Viola Francisco Nouet, a los 30 del segundo tiempo, generando el único momento de incertidumbre de la jornada.



Finalmente, Barracas llegó a los 58 puntos y se adjudicó la zona por un punto de diferencia contra Ferro, al que no le sirvió el 3-2 en su visita a Almagro.



Lo que se viene

El primero de la Zona A y el primero de la Zona B de la Primera Nacional jugarán un partido definitorio por el primer ascenso a la Primera División. El duelo será a partido único y en cancha neutral. El ganador tendrá su lugar en la máxima categoría, mientras que el perdedor tendrá una chance más.



Los seis equipos restantes, del segundo al cuarto de cada grupo, jugarán un reducido por el segundo ascenso. La primera instancia serán los cuartos de final. A ida y vuelta, se conocerán los tres clasificados a semifinales, donde se sumará el que pierda la final.



Luego, otra vez ida y vuelta para determinar a los finalistas, que, de no mediar inconvenientes, se enfrentarán a partido único el 18 de diciembre para determinar el último cupo en la Liga Profesional.