En medio de la investigación, Macri viajó al exterior

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente Mauricio Macri partió ayer a las 14.30 hacia Arabia Saudita, luego de haber recibido autorización de la Justicia, ya que está siendo investigado por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.



El ex mandatario dejó la Argentina a bordo del vuelo AF229 de Air France con destino a París para, desde allí, continuar viaje hacia la nación saudí, según informó su abogado defensor en el expediente por el cual Macri ya fue indagado.



Antes de que el ex mandatario se fuera del país, en el expediente en el que se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan quedó asentado un planteo de la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras, que señaló que Macri había engañado a la Justicia con la información brindada sobre su viaje.



Carreras señaló a través de un escrito que el fundador del PRO tenía previsto visitar también Qatar y que eso no había sido debidamente informado por la defensa del ex presidente que, luego de ese señalamiento, presentó un manuscrito en el que vinculó la visita a ese país con una “escala”.



“Más allá del correcto señalamiento efectuado por la letrada, toda vez que no altera en lo sustancial la autorización oportunamente brindada, estese a lo dispuesto el pasado 11 de noviembre”, sostuvo el juez del caso, Martín Bava, al tomar nota de los movimientos del ex mandatario.