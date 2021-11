Inym redefine políticas de promoción en mercado interno

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Con la mirada puesta en recuperar y aumentar el consumo per cápita de yerba mate en la Argentina, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) informó que se encuentra en plena etapa de redefinición de las acciones de promoción del producto.



“Los datos nos muestran que en los últimos quince años creció la población y la cantidad de kilos comercializados, pero sin embargo el consumo per cápita disminuyó y en eso precisamente estamos enfocados, en implementar acciones de posicionamiento más eficientes para ganar mercado”, enfatizó el presidente del Inym, Juan José Szychowski.



En este sentido, precisaron que en un reporte del instituto elaborado con datos propios y del Ministerio de Economía de la Nación, indica que en 2005 el consumo de yerba mate fue de 6,32 kilogramos por persona, en un territorio con 38.402.889 de argentinos y ventas por 239.907,422 kilogramos del producto elaborado; en el 2020, el consumo per cápita se ubicó en 5,92 kilogramos, con una población de 45.376.763 personas y despachos al mercado interno por 268.826.525 kilogramos de yerba elaborada.



Como parte de las acciones en marcha, el jueves el Directorio del Inym aprobó la realización de un estudio que determinará una estrategia de comunicación para una campaña nacional de promoción de la yerba mate que se prevé implementar durante el 2022.



En este sentido, la subgerente de Promoción y Desarrollo del Inym, María Martha Oria, destacó que “la reformulación de las acciones para el 2022 abarca el apoyo tanto a las empresas ya consolidadas como a los pequeños y medianos emprendedores en todo lo que necesiten para colocar sus productos en el mercado interno, y también un seguimiento a la campaña de promoción de yerba mate que prevemos realizar a nivel nacional para evaluar sus resultados y continuidad”.