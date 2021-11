Por fin de año, crece la demanda de lechón en las ferias francas

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Fin de año está a la vuelta de la esquina, y sumado a las altas temperaturas del verano misionero, los consumidores buscan poner en su mesa productos frescos, de calidad y al mejor precio. Allí aparecen los feriantes, quienes con sus productos llegados directo de la chacra buscan satisfacer esos requerimientos.



José Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Misiones, dio a conocer que de a poco los productores se ponen a tono con lo que será el cierre de año y en este contexto, el lechón es uno de los productos más buscados. Incluso, ante la gran demanda, hay productores que están trabajando a pedidos.



En diálogo con Acá te lo contamos por la 100.7, Villasanti manifestó que los precios siempre están por debajo de las grandes verdulerías y supermercados.



“Hay ofertas a un costo accesible, siempre estamos por debajo de los grandes comercios porque el productor trae su mercadería y la vende directamente al consumidor, sin intermediarios”, comenzó explicando.



En relación a la demanda, aseguró que los productores de carne, en algunos casos, tienen largas listas de pedidos de sus clientes.



“Este fin de semana estuve charlando con un productor de lechones que viene de Panambí a comercializar en la Chacra 32-33 y estaba muy contento porque para media mañana -el domingo- ya había vendido todo lo que trajo. El lechón se está vendiendo a 500 pesos el kilo, de primera calidad”, comentó.



Desde este punto de vista, sostuvo que “la carne de cerdo es más barata. La carne de novillo o ternera no se consigue por este precio”. Además, es uno de los platos que nunca faltan en las fiestas de fin de año.



“Este productor de Panambí tiene un cuaderno donde anota los pedidos que tiene hasta enero o incluso febrero de carne, pollo, queso, lechón. Hay gente que ya paga una parte antes de retirar el producto”, indicó.



Ruben Balmori es productor de la localidad de Colonia Aurora y comercializa en la Feria Franca de Villa Urquiza diversos productos cárnicos, queso y huevos, pero en diálogo con El Territorio aseguró que el más requerido es el lechón: “La gente está encargando y llevando a para fin de año. El sábado vendí cinco lechones, tienen unos diez kilos cada uno”.



Asimismo, comentó que vende el kilo a 500. “Muchos ya te piden uno entero para guardar y freezar para fin de año, todos los años es igual, la gente se adelanta por miedo de que aumente entonces llevan antes”, añadió.



Según afirmó Villasanti, los productos no van a sufrir aumentos importantes a fin de año. “A lo sumo puede llegar a 550 pesos el lechón”, dijo.



El queso es otro de los productos estrella durante todo el año, pero que por lo general para estas fechas comienza a tener más demanda, teniendo en cuenta que algunos lo freezan para utilizarlo a fin de año en preparaciones como sopa paraguaya, torta de choclo o chipa. Además, la diferencia de precio es bastante amplia respecto a otros quesos en los supermercados.



El queso criollo es el que comúnmente elaboran los productores misioneros y comercializan en las diferentes ferias francas. El precio puede variar entre 450 y 600 pesos por kilo, dependiendo de cada feria y productor, y se le puede otorgar una gran variedad de usos, tanto para comidas saladas como para picadas o para comerlos de postre con dulce.



Frutas de estación

Los zapallitos se consiguen a 100 pesos por tres kilos. Foto: Nicolás Arce Es sabido que consumir frutas y verduras de estación no solamente es beneficioso para la salud, sino que también es el momento en que son más sabrosas y están al mejor precio. En este sentido, Villasanti destacó que en las frutas más pedidas en esta época son el melón y sandía, y en lo que respecta a verduras el consumidor busca zapallitos, choclo y pepino.



“El zapallito está en oferta a tres kilos por 100 pesos. Hay que aprovechar y consumir en esta temporada que sale de muy buena calidad. Queremos que el consumidor consiga precios en la feria, esperamos que sigan confiando en nuestra producción”, valoró.



Otros de los requeridos de la temporada son los pepinillos, una variedad más pequeña de pepinos que comúnmente se busca para hacerlos en conserva, sobre todo en esta época en que comienzan a sentirse los primeros calores y resultan un snack fresco para comer a toda hora.



Días y horarios

Las ferias francas en la ciudad de Posadas funcionan de miércoles a domingos. Los miércoles están la de Santa Rita, Itaembé Miní y Chacra 32-33; los jueves, la que está ubicada en el Concejo Deliberante y los viernes, la de Villa Urquiza.



Los fines de semana son los días que más ferias trabajan. En este caso, los sábados están abiertas las siguientes: Chacra 32-33, Villa Cabello, Itaembé Miní, Centenario, A-4, Los Álamos, Miguel Lanús, Itaembé Guazú y Club Guaraní. Los domingos, en tanto, se puede comprar en: Chacra 32-33, Santa Rita, sede del Partido Justicialista y Club Racing.



En todos los casos, el horario establecido es de 6 a 13, menos los jueves en el Concejo: de 8 a 13.

“Una lluvia siempre viene bien”

La sequía es el peor mal que aqueja a los productores, ya que los intensos calores y la falta de agua son la combinación perfecta para la pérdida de mercadería.



En ese sentido, Villasanti reconoció su alegría por las lluvias que hubo semanas atrás, ya que se pudieron recuperar vertientes y reservorios de agua.



“En el verano, sobre todo, la falta de agua es un problema muy grande y grave, por eso una lluvia siempre viene bien, nuestro clima es muy caliente y quema todos los productos. Hubo una sequía prolongada pero con las últimas lluvias se recuperaron los reservorios y las vertientes y eso favorece mucho a los trabajadores de la tierra”, finalizó.