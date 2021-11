Bancos de toda la Argentina volvieron a atender sin turnos

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Desde ayer los bancos volvieron a atender al público en general sin turno y lo hicieron sin inconvenientes, pero todos manifestaron su intención de incentivar la modalidad impuesta durante la pandemia para evitar aglomeraciones y agilizar la gestión.



El Banco Central (BCRA) precisó la semana pasada que “si la capacidad de atención lo permite, se podrá atender con ambas modalidades, dando prioridad a la atención de los clientes que tienen turno y a personas que se presenten con su Certificado Único de Discapacidad vigente o con movilidad reducida”.



Por su parte, desde la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) afirmaron que “los bancos están sin problemas, ya venían atendiendo lo que era urgencias, jubilados, discapacitados sin turnos, desde el inicio de la pandemia”.



“Hoy hay poca gente yendo a las sucursales, así que el panorama general es que el retorno a la atención sin turnos es bastante bueno, sin problemas en la adaptación”, señalaron.



En la misma línea, el Santander indicó que el banco ya adaptó la atención al nuevo sistema.



“Uno puede ir a una sucursal con turno o sin turno, como prefiera. Solamente tiene que tener en cuenta que se le da prioridad al que lo solicitó anticipadamente. Pero atendemos a todos, de acuerdo a lo dispuesto por BCRA”, precisaron desde la entidad.



Subrayaron que “en los hechos, uno puede sacar el turno desde su casa, o ir a la sucursal y pedirlo en la recepción”.



Aunque aclararon que “en la sucursal no es un turno, sino que lo cargan en la cola de espera para atención, como ocurría antes de la pandemia”, y destacaron que “lo único que cambia es que el que pidió turno anticipadamente, ya está cargado en esa cola”.



También el Galicia señaló que comenzaron a operar “sin obligatoriedad de turnos, pero con el sistema habilitado como opción, brindando prioridad en la atención a aquellos clientes que hayan pactado su turno con anticipación”.



“Estamos alentando el uso del sistema de turnos porque entendemos que es un beneficio para el cliente”, afirmaron.



Por su lado, en el BBVA explicaron que el banco propone “ambas opciones: ya no será obligatorio sacar turno; sin embargo, entendemos que es una buena opción y más cómoda, por lo cual seguirá habilitado para que el cliente lo use como opción. En ese caso el horario será priorizado”.



En tanto, desde el Comafi subrayaron que sus clientes “siguen valorando el sistema de turnos.



Finalmente, el gerente de distribución y ventas de Banco Macro, Francisco Muro, indicó que la entidad financiera “antes de la pandemia tenía una plataforma que se llama Whyline para administrar los turnos para ir a la sucursal”.



“Con la pandemia eso se transformó en la única herramienta para sacar turnos. Hoy por hoy, el cliente puede venir a la sucursal sin turnos y registrarse y sacar uno para entrar a la sucursal en ese momento, o bien puede hacerlo fuera de la sucursal, con las plataformas existentes”, precisó Muro.