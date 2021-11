Los premios MTV coronaron a Maluma y Ed Sheeran

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Hombres con tacos aguja y pollera, mujeres con zapatillas deportivas, cuero negro o joggins fosforescentes, tachas o brillos, en la noche del domingo y primeras horas del lunes, comenzaron a llegar las figuras con los looks más extravagantes a la alfombra roja de los MTV EMA que se realizaron en Budapest, Hungría.



Sin argentinos presentes (Tini Stoessel y Duki estaban entre los ternados) el toque latino en la pasarela lo puso Maluma. “Muy contento de estar acá, es increíble”, dijo el colombiano. Tras él desfilaron Ed Sheeran que no eludió a la prensa pero caminó ligero, Imagine Dragons, One Republic, influencers de toda Europa y en último lugar la alemana Kim Petras, a metros del estadio Papp László Budapest Sportaréna donde finalmente se realizó la entrega de premios.



Ed Sheeran era la figura más esperada de la noche pero no se hizo desear e inauguró el escenario de los EMA con Lost on me luciendo un traje dorado amarillo y rojo que combinaba con las coloridas pantallas que iluminaron la noche en el estadio. De inmediato la anfitriona de la ceremonia, Saweetie, bajó desde el cielo húngaro con un trapecio que hacía las veces de copo de nieve para entonar Best friend.



Con un look total black Rita Ora presentó la primera nominación, Mejor Artista Latino, que dio por ganador a quien luego se convirtió en el hombre de la noche: Maluma.



“Thank you, very much”, dijo. Al alzar la estatuilla celebró: “Se lo dedico a Colombia, Colombia ya no es más Pablo Escobar, Colombia es Maluma”.



“Música para todos”, repitió la presentadora el lema de esta edición y destacó a la comunidad LGBT y pidió que se respete a todos. Con escenario renovado y un staff de bailarines, la banda estadounidense Imagine Dragons tocó.



El show contó con tres escenarios: dos de ellos integrados para los cuadros musicales y un tercero al que las celebridades subían a buscar su trofeo en forma de “eme” cercano a las gradas donde estaban sentados los músicos uno al lado del otro, ya que este año no pudieron ir acompañados debido a los protocolos vigentes por el Covid-19.



Escenografía nueva mediante, fue el turno de la performance de Griff y luego Girl in Red, quienes compitieron en la categoría Revelación, que ganó Saweetie. Promediando la entrega Sheeran volvió a ser protagonista tras el reconocimiento a Mejor Artista y minutos después ya con un look mucho más casual (buzo rojo y pantalón negro) entonó un nuevo tema.



A un día de haber cerrado el World Stage en la Plaza de los Héroes One Republic volvió a ser aplaudido en un escenario en la ciudad del cubo rubik, la paprika y el goulash, esta vez tras un fragmento del show antes mencionado.



Los italianos Maneskin fueron reconocidos como Mejor Artista de Rock y entonaron uno de sus hits, Mamma Mia convirtiéndose por lejos en uno de los artistas más aplaudidos de la noche.



Mamatetema, es el nombre del nuevo tema que Maluma estrenó en colaboración con Rayvanny hace unos días y que por primera vez cantó en un estadio lleno que se puso de pie para bailar un ritmo que le sonaba lejano. Con una fuerte impronta de la comunidad LGBT, referentes de todo el mundo brindaron su testimonio bajo el título “Generación change” (Generación de cambio) y en ese contexto el posterior show de Kim Petras, la joven trans alemana no pasó desapercibido.



Entre los artistas ganadores que no pudieron estar presentes pero agradecieron a través de un video estuvo David Guetta, Mejor DJ, quien patológicamente en su discurso virtual dijo que este año era muy especial porque marcaba el regreso de la música en vivo.



Introducción, nudo y desenlace, Ed Sheeran se llevó la última estatuilla de los MTV EMA 2021 a Mejor Canción y en un escenario rodeado de fuego Yungblud dio el gran cierre que se coronó con un show de fuegos artificiales.