Lula Da Silva prometió una gran política de inclusión en Brasil

martes 16 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, en gira por Europa y con una intensa agenda de encuentros con líderes políticos y sociales, dijo ayer que el actual mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, “está destruyendo” años de conquistas” en su país y anunció que quiere volver para hacer “una gran política de inclusión social”.



El ex mandatario dijo que Bolsonaro es “una mala copia de (el ex presidente estadounidense) Donald Trump” y que si “ser una copia es malo, imaginen una mala copia”.



En rueda de prensa en Bruselas, tras reunirse con parlamentario europeos, Lula consideró necesario retomar la democracia para el pueblo brasileño, ya que Bolsonaro “representa hoy un actor importante de la extrema derecha fascista y nazi”.



El fundador y líder del Partido de los Trabajadores (PT) es el dirigente que lidera ampliamente las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022.



En esa declaración también recordó los programas que hizo el Partido de los Trabajadores (PT) durante su gobierno y resaltó que el actual sólo sabe “decir tonterías, hacer fake news y destruir lo que hemos construido”, como “Bolsa Família”, que se abolió para crear un mera programa electoral “Ayuda Brasil”.



“Si pudiera, Bolsonaro lo vendería todo. Está destruyendo Petrobras”, denunció también el ex mandatario consultado sobre el proceso de privatización, recordando los ataques del gobierno al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes).



Lula insistió en que la economía funciona si “incluye a los pobres en el presupuesto” y pone “a los ricos en el impuesto a la renta” y prometió que si regresa al gobierno de Brasil, “volverá a una gran y fuerte política de inclusión social “.



El pasado domingo, Lula se reunió con el premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, con quien charló sobre “la superación del neoliberalismo y la urgencia de construir un futuro que tenga en cuenta el bienestar de las personas”, según escribió en su perfil de Twitter.



Lula está en Europa desde el pasado jueves 11, con una intensa agenda de encuentros con líderes políticos y sociales de cuatro países de la región.



Además de Bélgica, Lula también irá a Francia y España, donde tendrá compromisos y mantendrá diálogos sobre el escenario mundial y Latinoamérica en la actualidad.



Por otra parte, Bolsonaro admitió ayer la posibilidad de que fracasen sus planes de afiliarse al Partido Liberal (PL) para ser candidato a la reelección en 2022 por esa fuerza, que ayer canceló el evento en el que tenía previsto incorporar a sus filas al mandatario.



El mandatario, que desde 2019 está sin partido, había anunciado que el 22 de noviembre se iba a afiliar al PL, un partido de la llamada ‘vieja política’ y del bloque parlamentario oficialista conocido como ‘Centrao’, conducido por el ex presidiario Valdemar Costa Neto, condenado por corrupción en el escándalo Mensalao.