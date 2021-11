Scaloni: "Messi está confirmado para jugar contra Brasil"

lunes 15 de noviembre de 2021 | 17:23hs.

Lionel Scaloni confirmó este mediodía la presencia de Lionel Messi, quien jugó 15 minutos ante Uruguay, como titular de cara al clásico entre la Selección Argentina y Brasil en San Juan por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos al final que lo mejor era que juegue unos minutos para que vaya agarrando buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien", explicó el técnico.

Messi, de 33 años, retornará a la titularidad en el seleccionado luego de recuperarse de sus dolores en los isquiotibiales y la rodilla izquierda, que le impidieron jugar los dos últimos partidos con París Saint Germain antes de incorporarse al plantel de la Albiceleste.

Scaloni tomó contacto con los periodistas de forma presencial en el gimnasio de futsal del predio de Ezeiza, aunque no confirmó el once inicial. Y es que todavía resta la última práctica, prevista para la tarde. El viaje de la delegación, en tanto, se llevará a cabo a partir de las 19.

Por su parte, el entrenador dejó en suspenso la situación del mediocampista Leandro Paredes, inactivo desde la anterior ventana de Eliminatorias en octubre por un desgarro en el cuádriceps derecho. "Está bien pero tenemos que evaluar si lo incluimos en la convocatoria final para el partido", aclaró.

Sobre el resto de los jugadores tocados, Paulo Dybala y Julián Álvarez, el DT llevó tranquilidad tanto a Juventus como a River. "Paulo venía con un golpe antes de venir a la Selección y en el entretiempo contra Uruguay se cargó un poco y decidimos sacarlo porque no valía la pena arriesgarlo. Ahora estamos pendiente de su estudio. Si no tiene nada, será parte de la convocatoria. Lo de Julián no es nada, solo un control. Él refirió una molestia a nivel del pubis y por control lo mandamos a hacer estudios. No hay ningún tipo de problema, está disponible", concluyó.

El probable equipo

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.