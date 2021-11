La temporada de piletas se extiende un poco más cada año

lunes 15 de noviembre de 2021 | 10:42hs.

Puerto Rico se ve favorecido geográficamente por la diversidad de opciones para disfrutar del calor, el río Paraná y los balnearios sobre distintos arroyos cercanos, lo que hacen una excelente opción para disfrutar de los días de sol. Además, varios complejos turísticos incluyen piletas, que son visitadas por turistas de la región, de otros puntos de la Argentina e incluso de otros países.

La temporada de piletas ha crecido y Misiones, la mitad del año ya se puede disfrutar. Es por eso que en esta región se afianzó la tendencia de construcción de piscinas. En ese sentido, Jorge Johann, propietario de Aguas Claras, contó cómo es su emprendimiento especializado en recuperación del agua de piletas, que aprovecha la tecnología para asesorar a sus clientes, simplemente con una foto del agua y el resultado del test.



“Para aprovechar del buen tiempo es fundamental el mantenimiento del agua”, inicia Johann, quien reconoce que en internet se pueden encontrar muchos tutoriales para su mantenimiento; “hoy con todas las herramientas de internet, se puede acceder a páginas donde nos enseñan el mantenimiento del agua, pero hay veces que se complican las cosas por la climatología, sobre todo acá en Misiones, donde tenemos esos chaparrones o tormentas en donde cambia abruptamente el pH del agua, en función de que cae una lluvia ácida, por ejemplo, y hace que en muy poco tiempo la pileta pase de estar cristalina a una creación de algas, a un agua verde”.



El experto indicó que, en principio, “hoy con una foto del WhatsApp podemos hacer el seguimiento de la pileta, mediante fotos del agua y el testeo, y se puede controlar la variación de pH, y con el seguimiento recomendamos los productos, las opciones, como recirculación, filtrado, y esto nos está dando muy buen resultado porque la gente entiende y nos está pidiendo de esta manera”.



Jorge contó que mucha gente que no entendía cómo optimizar el agua de su pileta, hoy se está animando con las nuevas herramientas, “gente que antes decía no entiendo nada, hoy lo solucionan con el test kit, donde se sabe el nivel de cloro y pH que tiene el agua; me mandan las fotos del test, y de acuerdo a los litros de la pileta, si tiene bomba, les indicamos cómo tiene que hacer, y no hay pileta que se haya revelado, todas pueden limpiarse”.



“Además, en el asesoramiento hacemos hincapié en los costos, lo importante es que la gente use bien el producto y que eso sea un beneficio y no un gasto excesivo de los productos, porque la cristalinidad no es sinónimo de sanidad en el agua, o sea, todo tiene que ir acorde, se puede tener un agua cristalina, pero si te vas en exceso de cloro es perjudicial para la piel, entonces tenemos que buscar el equilibrio”.



Respecto a los costos, Johann explicó que “si uno tiene herramientas como bomba y sistema de filtración, no es algo caro hoy recuperar el agua, si el agua está verde, con una mínima inversión recuperás la pileta, del agua en estado verde a cristalina, pero en sí, si tenés una pileta y hacés ese proceso de recirculación, filtración y oxigenación diaria, de tres a cuatro horas dependiendo el volumen de agua de cada pileta, hay opciones, con pastillas multiacción que funcionan muy bien, que tienen todos los componentes, se puede hacer el mantenimiento del agua en perfectas condiciones y con un costo bajo”.



Cada pileta es un mundo aparte, “si tenemos al lado de un parque con vegetación, es importante el sacahojas, la boya con las pastillas, decantadores, alguicida y hacer las operaciones de barrido de fondo, y hacer la limpieza rutinaria”.



Jorge entiende que la temporada de piletas es cada vez mayor, “estamos trabajando desde tiempo con mantenimiento del agua, la gente ocupa la pileta mucho antes del verano, es impresionante la cantidad de piletas que se están instalando en toda la zona, desde Jardín América, Iguazú, Posadas en Puerto Rico. Así como antes pocos tenían aire acondicionado, y ahora es más común, lo mismo está pasando con las piletas, la pileta es casi necesaria acá en Misiones para una buena calidad de vida”.



Johann asesora a clientes que instalaron piletas de todo tipo, desde piletas de lona, hasta piletas olímpicas, “hay piletas de gran volumen de agua, también chicas, pero el proceso del mantenimiento del agua es conceptualmente lo mismo: la rotación, la oxigenación del agua, la nivelación de pH y obviamente, sacando toda la turbiedad y la basura que pueda haber caído en la pileta”.

“También hacemos asesoramiento y vendemos insumos para piletas de lona, todo lo necesario para que cada pileta esté clara y cristalina”, apuntó.



Clara y cristalina

Para finalizar, Johann explicó que desde la pandemia, incorporaron el servicio “delicroro”, se trata de un delivery de productos, sin costo para usuarios y clientes, “los productos que vendemos son premium y está demostrado en el mantenimiento que hacemos, siempre incorporando productos de vanguardia, para disfrutar de una buena temporada de piletas”