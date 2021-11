Fernández destacó acompañamiento y enfatizó tareas previstas en Diputados

lunes 15 de noviembre de 2021 | 4:15hs.

“Agradezco al pueblo de Misiones por la excelente jornada electoral, felicito a los diputados nacionales electos”, escribió al final de la jornada electoral el gobernador Oscar Herrera Ahuad, al mencionar a Martin Arjol, Florencia Klipauka, ambos de Juntos por el Cambio, y Carlos Fernández renovación, quienes resultaron electos para ocupar las tres bancas que por cumplimiento de mandatos dejarán los legisladores renovadores Ricardo Wellbach, Flavia Morales y el integrante del Frente de Todos, Luis Pastori.



“Mi agradecimiento al acompañamiento de la militancia del Frente Renovador por el gran esfuerzo”, añadió Herrera Ahuad, quien además es el jefe de campaña de la renovación.



“Fue un acto eleccionario muy democrático, muy tranquilo, donde hubo respeto de todos. Felicitar a los que concurrieron en las urnas y lo hicieron en paz y respeto; fue una elección ejemplar en la provincia de Misiones”, dijo, por su lado, el electo diputado nacional Carlos Fernández.



El Frente Renovador consiguió mejores resultados a las elecciones de las Primarias de septiembre, aunque no resultó suficiente para obtener la segunda banca. Logró reducir aquellos siete puntos de diferencia a cuatro con Juntos por el Cambio.



“No tengo más que felicitar al equipo político ganador y, con todo respeto, desearles suerte y que nos vaya bien a todos, porque en esto está en juego la provincia de Misiones”, dijo en declaraciones a Radioactiva 100.7.



En cuanto a los resultados finales sostuvo que “probablemente no pudimos hacer visualizar a la gente y hacer entender la idea. Pero no es el momento de reflexionar de manera unipersonal, que corresponderá a una reflexión del espacio político de todos los que estamos dentro de este equipo de trabajo, del gobernador Oscar Herrera Ahuad, del conductor Carlos Rovira y tenemos que escuchar, hacer una reflexión sobre este mensaje”.



No obstante, al haber logrado cosechar más votos a los obtenidos en las Paso comentó que “no nos ha ido tan mal, porque las diferencias no son tan abismales. Creo que todavía es muy difícil a pocas horas de las elecciones y sin tener los números finales una reflexión definitiva”.



Fernández, que votó en Oberá donde ocupa la intendencia también, sostuvo “creo que como todos nos gusta ganar, pero bueno en este momento, hay que respetar profundamente el voto del misionero y escuchar ese mensaje y a través de eso, sentarnos a reflexionar. Sí puedo decir que con toda honestidad y tranquilidad, que vamos a seguir trabajando de la misma forma que lo venimos haciendo con mucha convicción y esfuerzo, con muchas ganas y pensando siempre en el beneficio, en la provincia de Misiones”.



Los temas planteados

Sobre las problemáticas planteadas por los vecinos durante la campaña indicó que “hay cuestiones que resolver. Sabemos que a las familias misioneras con lo que tienen no les alcanza; todos queremos estar mejor y en esto, nos une mucho el gobierno nacional. Nosotros hemos hecho muchas reflexiones y lo hemos dicho en forma constante, que no pertenecemos a ninguno de los dos espacios políticos, que nos sentimos independientes y diferentes por eso formamos el bloque misionerista en la Cámara de Diputados”.



También adelantó la tarea que llevará a cabo en el parlamento argentino, como insistir para rebajar los problemas de asimetrías que padecen los misioneros.



“Debemos seguir bregando para que de una vez por todas, nos escuchen y nos den una ayuda para solucionar problemas básicos como la energía, el gas, los combustibles, las diferencias en los precios que tenemos con las distintas provincias. Creo que eso, es lo que se pretende y hemos visto con gran optimismo este convenio que se realiza con la Nación donde la gente va a poder comprar con tarjeta de crédito con devolución del 41%”, afirmó.



Respecto al rol que le representará ser parte del Congreso de la Nación, sostuvo que “desde mañana (por hoy) estaremos delineando las tareas por realizar tanto en la administración comunal -para dejar preparado- y en su labor de diputado nacional que asumirá el 10 de diciembre”.