Juntos por el Cambio logró triunfos en 12 de los 24 distritos del país

lunes 15 de noviembre de 2021 | 5:00hs.

El frente Juntos por el Cambio (JxC) se impuso ayer en trece de los 24 distritos del país, logrando así incorporar diputados y senadores que empujarán cambios en la composición de las cámaras del Congreso Nacional, sobre todo en el Senado.



No obstante ello, no pudo sostener la contundencia de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) en las que había logrado imponerse en 15 distritos del país. Esta vez, el Frente de Todos (FdT) revirtió el resultado en dos jurisdicciones (Chaco y Tierra del Fuego).



A nivel nacional, JxC acumuló un 41% contra 33% del FdT.



Al cierre de esta edición, en lo que respecta a la pelea por las bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, Juntos por el Cambio se imponía en Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones y Santa Cruz.



Ganaban partidos provinciales en Río Negro (Juntos Somos Río Negro) y Neuquén (Movimiento Popular Neuquino). En San Luis, con una coalición opositora a los Rodríguez Saá y al gobierno, se imponía Unidos por San Luis, de Claudio Poggi.



Por el lado del Frente de Todos, se imponía en Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, Salta, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego. Alineados con el gobierno, también se imponían en Santiago del Estero, donde además Gerardo Zamora será gobernador por cuarta vez al imponerse con más del 58% de los votos.



En Caba

La candidata a diputada nacional de JxC por Caba, María Eugenia Vidal, aseguró ayer que los porteños “dijeron basta”, afirmó que la alianza opositora va a “conformar un bloque sólido en el Congreso” y prometió que “en los dos próximos años, no nos va a temblar el pulso para frenar cualquier atropello”, al celebrar el triunfo que obtuvo su espacio con el 47% de los votos.



“Hoy ganaste vos; no pudieron con nosotros”, expresó Vidal al hablar en el búnker porteño en Costa Salguero, en un discurso en el que agradeció el “voto contundente” de los vecinos y el respaldo de su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, y del ex presidente Mauricio Macri, durante esta campaña.



Luego de la ganadora habló el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien analizó el triunfo del oficialismo porteño como “un paso enorme que consolida el trabajo que estamos haciendo en la Ciudad, pero también los valores que representa” JxC.



“Hoy millones de argentinos nos acompañaron. Quiero felicitar a (el candidato de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego) Santilli, que con todo el equipo hicimos una elección histórica y les volvimos a ganar”, señaló el mandatario porteño.



Para cerrar su discurso, el jefe de Gobierno de Caba enfatizó, “insisto con que tenemos que terminar con la grieta defendiendo nuestros valores y convicciones. Con la grieta no vamos a solucionar los problemas del país”.



En provincia de Buenos Aires

El candidato electo por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio celebró el 39,85 por ciento de los votos obtenidos en las elecciones legislativas celebradas y compartió ese resultado con Facundo Manes, quien lo secundó en la lista luego que en las Paso fuera su competidor.



“Esto lo hicimos juntos”, le dijo Santilli al neurólogo y candidato electo por Juntos por el Cambio, mientras celebraban candidatos y referentes desde el escenario del búnker de la localidad platense de Gonnet y festejaban los simpatizantes que los acompañaban..



Allí, desde el escenario, Santilli dijo que Juntos por el Cambio “hizo una campaña histórica en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país por la cantidad de electores.



Santilli habló del “cambio de rumbo” que quieren los bonaerenses que los votaron, con quienes se comprometió a “seguir trabajando” en pos de “un país y una provincia mejor”.



Tras agradecer a los fiscales, fuerzas de seguridad y armadas, Santilli, que estaba acompañado también por su esposa, Analía Maiorana, recordó la campaña electoral que, dijo, lo llevó a “fábricas, hogares y comercios” en los que pudo “escuchar” las necesidades de los bonaerenses.



“Hemos recorrido muchos kilómetros, hemos hecho una campaña histórica en la provincia de Buenos Aires, hemos estado escuchándolos, entendiendo ese cambio de rumbo que quieren para su provincia y su país”, completó.



“Gracias, Facundo, esto lo hicimos juntos”, insistió y agregó: “Gracias por haberte sumado, por haber dado el paso y comprometerte”.



Con los resultados obtenidos hasta anoche en el país, en la Cámara de Senadores de la Nación el Frente de Todos tendrá 35 senadores, mientras que Juntos por el Cambio tendrá 31 senadores, y 6 senadores de otros espacios. En tanto, en la Cámara de Diputados habrá 118 diputados del Frente de Todos, 116 de Juntos por el Cambio, y 23 de otras fuerzas políticas.