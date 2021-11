Fernández anunció un programa económico y avances con el FMI

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:06hs.

El futuro de la economía fue uno de los ejes del discurso que anoche dio el presidente Alberto Fernández al analizar el resultado de las elecciones, en el que anunció el lanzamiento de la segunda parte de su gobierno y anticipó que en diciembre enviará al Congreso un proyecto de “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable”, que contendrá los entendimientos alcanzados hasta el momento con el FMI.



El mensaje del presidente buscó dejar en claro que las negociaciones con el organismo multilateral siguen adelante y que dentro del Frente de Todos existe la “plena voluntad de alcanzar un acuerdo sostenible”, dijeron ayer a Télam fuentes oficiales.



Las mismas fuentes también remarcaron que el envío del proyecto de ley con el programa plurianual es “el camino hacia el acuerdo” con el FMI, con lo que buscaron dejar en claro que para alcanzar el entendimiento final “todavía falta”.



“En esta nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el FMI. Debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas insostenibles como ésta. Y debemos hacerlo preservando las condiciones que nos permitan seguir por el sendero de la recuperación con generación de empleo, apuntando al mismo tiempo a una reducción persistente del mal inflacionario”, dijo el jefe del Estado.



Sobre el “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable” explicó que “contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente”.



A renglón seguido, el presidente enfatizó que “ésta es una decisión política que cuenta con el pleno aval del Frente de Todos. Ha sido el fruto del trabajo conjunto con la vicepresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner), el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación (Sergio Massa) y mi gabinete de ministros y ministras”.



En su discurso, el jefe del Estado enfatizó que “la economía está creciendo alrededor del 9% este año y a inicios del año próximo el PBI habrá recuperado lo perdido el año pasado”.



“A principios del año próximo, la producción industrial no sólo habrá recuperado lo perdido en 2020, sino que también se habrá repuesto de los daños causados por las crisis económicas y financieras de 2018 y 2019. Tenemos, en la actualidad, las exportaciones más altas en 8 años. La inversión este año crecerá alrededor del 30%. Y la producción industrial sigue a la vanguardia de la recuperación”, subrayó Alberto Fernández.



Tras dar cuenta los buenos números, el Presidente volvió a marcar lo que él denominó como el “escollo más grande que enfrentamos”: la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.



“Debemos enfrentar este desafío para reparar, en la medida de lo posible, el enorme daño que este endeudamiento ha provocado, y cuyas consecuencias pesarán sobre varias generaciones. Cuando el modelo económico del anterior gobierno reveló ser un fracaso, en lugar de cambiar el rumbo, decidieron tomar esa deuda de 44 mil millones de dólares con un doble propósito: pagar la deuda insostenible que habían tomado con acreedores privados y darle salida a capitales que habían ingresado solo para especular”, enfatizó.



Massa en el búnker

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, destacó anoche que el Frente de Todos seguirá “siendo la primera minoría” en la cámara baja tras los resultados de las elecciones legislativas que se desarrollaron hoy en todo el país.



“Quiero contarte presidente (Alberto Fernández) que gracias al voto de millones de argentinos desde el 10 de diciembre el Frente de Todos sigue siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados, con 119 diputados, 3 más”, dijo Massa al hablar en el búnker instalado en el complejo del barrio porteño de Chacarita.



Massa habló acompañado por el presidente Fernández, la diputada electa Victoria Tolosa Paz y el gobernador Axel Kicillof.



“Festejen porque es el esfuerzo de los compañeros”, dijo a los militantes reunidos en el complejo, y agregó: “Tenemos por delante el desafío del crecimiento con inclusión, empleo y educación pública”.



“Desde mañana seguiremos trabajando juntos entendiendo que somos la unidad en la diversidad, con vocación de diálogo y firmeza en el rumbo”, agregó Massa y agradeció especialmente al titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.