Arjol y Klipauka celebraron junto a los militantes la consolidación del espacio

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Con pantalla gigante y un escenario montado frente a la Casa Radical de Posadas, el Frente Juntos por el Cambio celebró el triunfo en las elecciones legislativas de Misiones.



La euforia envolvió a los cientos de militantes que llegaron a celebrar la victoria de la lista encabezada por el candidato de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Arjol, secundado por Florencia Klipauka Lewtak, del partido Activar. Ambos obtuvieron una banca en la Cámara Baja nacional y asumirán el próximo 10 de diciembre.



La avenida Francisco de Haro, de la capital provincial, se colmó de militantes que recibieron a los ganadores tras conocerse los primeros resultados oficiales, pasadas las 21 de anoche.



También llegaron otros dirigentes de los partidos que conforman Juntos por el Cambio, como Luis Pastori, Martín Goerling, Pedro Puerta, Humberto y Alfredo Schiavoni y Ariel “Pepe” Pianesi.



Como se recordará, el frente Juntos por el Cambio había dirimido las candidaturas en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso), en las que compitieron cinco listas: Juntos por Misiones, encabezada por Martín Arjol; Juntos, de Pedro Puerta y Florencia Klipauka; Juntos Somos Misiones, liderada por Martín Goerling; Juntos por el Cambio, con Gustavo González; y Apertura Republicana, de Walter Kunz.



De esa contienda se obtuvo la lista que finalmente compitió en la jornada electoral de ayer.



Consolidación

Tras conocerse los primeros números oficiales, Arjol celebró “el resultado en toda la Argentina y en la provincia de Misiones”, y destacó “el trabajo realizado por este gran equipo de Juntos por el Cambio”.



Asimismo, enfatizó: “Es una alegría inmensa porque hemos logrado consolidarnos como equipo, teníamos la necesidad de este resultado para corregir el rumbo de la Argentina, y a nivel local volver a poner en agenda del país a la provincia de Misiones”.



“No sólo se consolidó sino que además hemos aumentado el resultado de localidades como Alem, San Vicente, Posadas, Montecarlo e Iguazú. Además del resultado, lo importante es que logramos consolidar un espacio político, el crecimiento de nuestro espacio despierta enorme entusiasmo en el misionero”, remarcó.



Al mismo tiempo, enfatizó: “La verdad que estamos muy contentos, queremos compartir con los militantes, fiscales, incluso algunos que aún están controlando el cierre de las escuelas. Esto es el fruto de mucho trabajo y dedicación”.



Por su parte, Klipauka aseveró: “Sabemos que merecemos una Misiones mejor y es lo que podemos lograr”.



La flamante diputada electa por Misiones resaltó que va a ir al Congreso “con todas las propuestas que teníamos ya en la campaña, con todas las ganas, la responsabilidad y el compromiso de todos los misioneros que confiaron en nosotros”.



Agradeció igualmente a los militantes por el acompañamiento “sin importar lluvia, tormenta, calor de 45 grados”, además de los vecinos “de todos los municipios, que nos abrieron sus puertas, nos escucharon y nos dejaron escucharlos”.



En un mensaje “dirigido al pueblo misionero”, manifestó: “Que sigan con esperanza, que sigan creyendo, que una provincia mejor va a ser posible”.



“Estoy feliz y en la misma gente que nos acompaña hay felicidad pura. Son ganas de seguir mejorando la provincia, la confianza y la esperanza depositada tanto en Martín como en mí para seguir adelante como misioneros y argentinos, porque a nivel nacional Juntos por el Cambio también está dando un batacazo increíble”, sostuvo.



En agenda nacional

En referencia al panorama nacional, Arjol adujo que “Argentina debe corregir el rumbo y Misiones debe estar en la agenda del país. Fuimos escuchados por los misioneros y vamos a representarlos a todos por igual en el Congreso”.



“En la campaña sufrimos cientos de cuestiones, pero el resultado está, hemos crecido fruto del trabajo en equipo y la convocatoria. Hoy queremos convocar a todos los misioneros, no puede quedar ninguno afuera”, sostuvo el electo diputado nacional.



En tanto, indicó: “Esperamos que la reacción del gobierno nacional no sea la misma que tuvieron después de las Paso, esperamos un gobierno nacional que corrija el rumbo realmente, que convoque al diálogo, porque es imposible dialogar con alguien que tiene un palo en la mano, tiene que ser un diálogo sincero y sobre todo tienen que solucionar sus problemas internos para poder avanzar en la comunicación con la oposición”.



“La agenda de la Argentina no debe ser la agenda de la interna del gobierno o de Cristina, debe ser la de un pueblo que tiene al 50 por ciento bajo la línea de la pobreza, y eso nos preocupa”, concluyó.