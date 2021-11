Andrés Cúper resultó electo intendente de Colonia Wanda

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Con el 33,27% de los votos de su espacio, Andrés Demetrio Cúper, del Frente Renovador, resultó electo intendente del municipio de Wanda para gobernar hasta el 10 de diciembre de 2023. El flamante alcalde ocupaba hasta ayer la intendencia de manera interina en reemplazo de Felipe Jeleñ, quien falleció el 17 de mayo víctima de Covid-19.



Wanda es el único municipio de Misiones que elegía intendente tras la desaparición física de Jeleñ. La localidad debió realizar nuevas elecciones para la jefatura comunal al no haberse cumplido los dos años del mandato, que comenzó el 10 de diciembre de 2019.



En total, se presentaron quince sublemas con candidatos a la jefatura comunal: ocho pertenecientes al Frente Renovador y siete a la fuerza Juntos por el Cambio. Con el 92,11 % de las mesas escrutadas, el Frente Renovador fue la fuerza que ganó la elección a intendente con 73,41% de los votos (6.331 votos) y Juntos por el Cambio quedó con del 26,59% (2.293 votos).



En la distribución de los sufragios dentro de cada espacio político, Cúper logró el 33,27% de su espacio (2.869 votos) para imponerse en la elección. Segundo quedó el ex intendente Jorge Frowein con el 17,98 % de los votos (1.551 sufragios).



En una jornada electoral tranquila, salvo el incidente de que una mujer fue desalojada de dos escuelas diferentes por repartir votos en la fila, el 74% de los vecinos de la localidad se acercó a las 38 mesas habilitadas para emitir su voto.



En diálogo con El Territorio. Cúper manifestó que sentía alegría y orgullo. “Alegría porque trabajé mucho para esto y orgullo porque la gente reconoció ese trabajo y dedicación que me permite reemplazar a alguien irreemplazable como el ex intendente Jeleñ”, dijo.



Confirmado el triunfo los simpatizantes organizaron una caravana de festejo. “Me motiva darle continuidad a la impecable gestión del intendente Felipe Jeleñ, hasta el final de su mandato 10 de diciembre de 2023”, afirmó.



También rescata el potencial de Wanda, el desarrollo turístico y apunta a “continuar con la regularización dominial de tierras del sector urbano y rural, de manera conjunta con el gobierno provincial”. Adelantó que anhela promover actividades para la juventud y seguir concentrados en el centro urbano.



“Hemos dado respuesta a un gobierno provincial que nos ha apoyado mucho y que nos permitió hacer bien las cosas”, sostuvo al tiempo que añadió, “tienen en mí alguien en quien confiar para todas las actividades que quedan por hacer”.



Las sensaciones en los habitantes de Wanda ante la posibilidad de elegir eran encontradas. “Por un lado estoy contenta”, dijo Marta, de aproximadamente 50 años, al acercarse a votar a la Escuela N° 291, porque dejaremos de tener un intendente interino”.



Ramiro, 25 años rescató la participación de la gente en la elección “tal vez porque ahora elegimos intendente, la gente se involucró más en las elecciones, y eso es bueno. Más allá de quien resulte ganador”.

La muerte de Jeleñ obligó a reorganizar el municipio

El 14 de julio se hizo la convocatoria oficial para las elecciones a intendente en Colonia Wanda. En simultáneo con las elecciones generales de medio término, este municipio de la zona Norte eligió intendente para definir al sucesor de Felipe Jeleñ, quien fue electo en 2019 y falleció por coronavirus el pasado 17 de mayo.



Jeleñ fue diagnosticado con la enfermedad el 30 de abril, días después, más precisamente el 5 de mayo, al no presentar mejorías, ingresó al sector de clínica del Hospital Samic de Eldorado, donde permaneció internado, con empeoramiento progresivo del cuadro respiratorio, con baja saturación de oxígeno, motivo por el cual fue derivado a terapia intensiva. Si bien fue una de las tantas víctimas mortales del Covid-19, su deceso obligó a reorganizar la conducción de la localidad.



En consecuencia debió asumir de manera interina, Andrés Cúper, hasta el 10 de diciembre, quien era el presidente del Concejo Deliberante. Cúper llamó a elecciones para cubrir los cargos de intendente y viceintendente (como contempla ahora la Carta Orgánica) por el término de dos años.



Así, la Municipalidad informó que de acuerdo a la resolución Nº 05/2021 del Deliberativo, el alcalde Cúper, en atribución de sus funciones, realizó en tiempo y forma el llamado a elecciones.