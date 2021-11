Encuentran asesinada a joven de 19 años en Berazategui

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

El cuerpo de una joven de 19 años que era buscada apareció ayer asesinada en un descampado de la localidad bonaerense de Ranelagh, partido de Berazategui, y por el femicidio fue detenido su pareja, quien presentaba heridas compatibles con haberse defendido.



El cuerpo de la joven, identificada como Brisa Abril Formoso Sobrado (19) fue hallado ayer a la tarde en una zona descampada de esa localidad del partido de Berazategui, del sur del conurbano.



Fuentes policiales indicaron a Télam que aún no se estableció el motivo de la muerte, pero no se descarta que la joven haya sido apuñalada.



Formoso Sobrado era intensamente buscada desde el sábado a la mañana, cuando su madre denunció que su hija no había regresado de una fiesta a la que había asistido junto a una prima.



Según expresó su prima a la Policía de Berazategui, en la fiesta la joven se cruzó con su ex pareja, con quien discutió luego de que la vio con otro joven, de nombre Iván y que reside en la localidad de Plátanos.



La última vez que la vio fue alrededor de las 5.30 del sábado, dentro del salón de fiestas, explicó.



Rápidamente, se montó un operativo para la búsqueda de la joven y luego se supo que el sábado a las 10 una amiga se cruzó con Brisa e Iván.



La búsqueda se alargó durante la noche, hasta ayer cuando fue hallado el cuerpo. Por el femicidio fue detenido el joven con quien fue visto por última vez, quien fue identificado como Hugo Iván Morales, de 23 años.