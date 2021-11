Periodista fue atacado a machetazos en El Soberbio

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

Un periodista de la localidad de El Soberbio terminó hospitalizado y con profundos cortes en brazos -resultó con fractura expuestas- y piernas producidos con un machete.



El comunicador fue atacado por un hombre que, se supo después, sería el ex de su actual pareja y que se dio a la fuga con destino presunto hacia Colonia Aurora, de donde es oriundo.



De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el hecho sucedió ayer por la mañana en la vereda del domicilio de la víctima, situado sobre la avenida Corrientes y calle Mitre.



Un llamado telefónico alertó que Hugo Romeo estaba tendido en la calle con varias heridas cortantes en distintas partes del cuerpo.



Inmediatamente fue llevado al hospital local donde el médico policial diagnosticó “heridas cortantes de importante magnitud en región del brazo y antebrazo derecho con compromiso en la región del codo, herida cortante en pierna derecha y excoriaciones en la pierna izquierda”, ordenando su inmediata derivación al Samic de Oberá.



En medio de las averiguaciones policiales, la propia pareja de la víctima, de 21 años, refirió que se encontraba en su departamento en compañía de éste, hasta que en determinado momento irrumpió su ex pareja, Marcos Antonio P. A. (27), domiciliado en el paraje El Progreso de Colonia Aurora.



Luego de una discusión el agresor salió del inmueble, regresando con un machete con el que atacó al concubino de su ex provocándole las graves lesiones.



Tras el sangriento ataque, el violento se subió a un Chevrolet Corsa gris y escapó con destino presunto hacia la ruta Costera 2, por lo que la Policía montó un operativo para ubicar y detenerlo.



Interviene en el hecho de violación de domicilio y lesiones con arma blanca el titular del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco.