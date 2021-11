Malambo con presencia femenina y misionera

lunes 15 de noviembre de 2021 | 2:30hs.

Apropiarse de actividades históricamente masculinas es una de las maneras de cuestionar los géneros, sus atributos, posibilidades y derechos. En ese sentido, hace varios años que el malambo ya no es una danza de la virilidad y la potencia masculina; existe incluso un festival de malambo femenino y muchas mujeres en distintos lugares del país practican esta danza tan poderosa como deslumbrante.

Misiones tiene una representante que nació en Iguazú y desde los 7 años baila folclore y malambo, demostrando que la danza no diferencia géneros, sino pasión por lo que se hace. En el 2019 su profesor la animó a perfeccionar su zapateo y así se convirtió dos veces en la campeona misionera de malambo femenino. Pero este año, Abril Frías (17) tiene un desafío mayor: se presentará en el escenario para competir la final del sub 17, en el Campeonato nacional de Malambo Femenino. Así, del 19 a 22 de noviembre, representará a su Tierra Colorada en Carlos Paz, Córdoba.

La joven iguazuense, hija de guardaparque, nació en la tierra de las Cataratas y comenzó a bailar desde pequeña, pero debido la profesión de su padre debió trasladarse a otra provincia y desde ese entonces se ha mudado en muchas oportunidades. No obstante, su sueño siempre siguió firme.

En 2018 volvió a Iguazú y cuando integraba el ballet Pisando Fuerte, uno de sus profesores la animó a presentarse en el selectivo provincial de malambo femenino. “Siempre me gustó el zapateo, tenía la base y sabía como hacerlo, pero nunca había pensado en practicar malambo. Tampoco sabía que había un campeonato hasta que mi profesor me motivó. Y como yo a nada que tenga que ver con el baile le digo que no, fuimos a El Soberbio y ahí me convertí por primera vez en campeona provincial” contó Abril en diálogo con El Territorio.

En ese contexto, reescribir la historia e incluir a las mujeres en una disciplina que anteriormente sólo destacaba presencia masculina, representa para Abril un acto de empoderamiento. Las mujeres bailarinas de malambo continúan una tradición transgrediendo una de sus bases, que la consideraba una danza específica de hombres. “La primera vez que fui a Córdoba volví encantada, ver a las nenas y a las mujeres bailando malambo -que siempre fue un baile de hombres- es algo que me inspiró, es hermoso verlo; eso me sirvió de experiencia para seguir practicando”, manifestó sobre sus primeras experiencias en la disciplina.

Actualmente la joven reside en La Rioja, pero representa a Misiones ya que sus profesores son misioneros y trabajan con ella dos veces a la semana en forma virtual, en clases de hasta dos horas cada una.

“En 2019 participé del Campeonato y me quedé con el tercer premio. Por la pandemia, la competencia era virtual y teníamos que enviar un video. Para esta edición, todo el año me preparé de manera virtual con mis profesores Ulises Neiron -del ballet La patria al hombro- y Juan Franco”, explicó quien una semana antes del selectivo viajó hasta Wanda, en donde siguió formándose de manera presencial y ajustando detalles para la gran competencia.

“Esta semana vuelvo a presentarme en Córdoba”, dijo al tiempo que agregó contenta que se sentirá acompañada porque sus preparadores también estarán en la presentación.

“Represento a la categoría sub 17. Voy a presentar un malambo norteño muy similar al que presentamos en el selectivo provincial pero con algunos cambios en la coreografía que implementamos. En cuanto a la vestimenta, será la misma de la presentación anterior” adelantó Frías sobre el gran día.

Actualmente, además de ensayar las coreografías y prepararse físicamente en su hogar para la presentación, Abril también entrena crossfit, una disciplina deportiva que la ayuda a desarrollar fuerza para el zapateo y a la vez, resistencia con la práctica de los ejercicios aeróbicos que implica.

Sobre su presentación en el nacional de malambo –que se llevará a cabo entre el 19 y 22 próximo en Carlos Paz, Córdoba- señaló que no siente nervios, aunque sí ansiedad por ese gran día en el que representará a su provincia sobre el escenario: “Estoy muy ansiosa, pero me estoy preparando y voy a dar lo mejor de mí”, concluyó animada.