La jornada electoral concluyó sin sobresaltos en Misiones

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Sin sobresaltos se llevó adelante una nueva jornada de comicios en Misiones. El clima acompañó y desde temprano los ciudadanos se acercaron a los establecimientos educativos a ejercer su derecho y elegir sus representantes para la Cámara de Diputados de la Nación.



Si bien en un principio, con la apertura de las escuelas, la jornada comenzó tranquila, con el correr de las horas el movimiento Posadas se fue incrementando y el flujo de ciudadanos en los establecimientos educativos fue creciendo. Como es costumbre, las personas adultas mayores fueron las primeras en acercarse a emitir su voto.



A diferencia de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso), celebradas en septiembre, ayer se hizo evidente una mayor movilización de las agrupaciones políticas.



Protocolo sanitario de por medio, los ciudadanos no tuvieron muchos inconvenientes para sufragar. “Está bien organizado, no hay que esperar mucho”, fue un comentario común.



La contienda electoral, al menos en la primera parte del día (por la mañana), se vio marcada por la gran cantidad de adultos mayores que se acercó a cumplir con su deber cívico. En la Escuela Normal Mixta Estados Unidos de Brasil, una señora de 84 años y con problemas para caminar se acercó a emitir su voto e invitó a que todos realicen lo mismo, siempre a “conciencia”.



“A los chicos de 16 años los tienen que asesorar, ellos no saben mucho de política”, remarcó la vecina, que cerró diciendo: “Hay que elegir a nuestros representantes responsablemente para que ellos cambien totalmente el rumbo de nuestro país”.



Con el correr de las horas se pudo observar que los jóvenes de a poco comenzaron a acercarse a las escuelas, algunos acompañados de sus padres y otros que acompañaron a sus abuelos y aprovecharon el viaje para votar.



Además, también en varios establecimientos se observó a personas con complicaciones físicas que ejercieron su derecho.



“Hay que cumplir con la ley y con nosotros”, expresó un ciudadano que en muletas y con un pie ortopédico se acercó a sufragar al Instituto Manuel Estrada.



Asimismo, se desarrollaron con total normalidad los comicios en las distintas unidades penales de la provincia. Las mesas se habilitaron a las 8 para más de 700 internos que podrán emitir su voto. Los privados de libertad que estén en condición de imputados votan en Argentina desde 2007.



Esta es la tercera elección que tuvo la tierra colorada en este 2021. La primera fue en junio cuando los ciudadanos eligieron concejales y diputados provinciales, luego en septiembre pasado se llevaron adelante las Paso, instancia en la que se definieron los candidatos que ayer se disputaban tres bancas a diputados nacionales.