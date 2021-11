En Iguazú, 608 turistas justificaron su no voto

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Pese a que se esperaba una mayor movilización, no se registró un aumento en el porcentaje de votantes en las urnas respecto de la última jornada, en septiembre, de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).



Las expectativas eran mayores respecto de la participación ciudadano, sin embargo no fue así. En septiembre el porcentaje de votantes fue 58% mientras que ayer fue del 60%.



La jornada fue calificada como tranquila y sin sobresaltos por los delegados judiciales apostados en los 19 establecimientos escolares habilitados como centros de votación.



Por su parte, desde la Unidad Regional V (jurisdicción de Iguazú, Wanda, Puerto Esperanza) indicaron que más de 608 ciudadanos justificaron la no emisión del voto.



Respecto de la cantidad de turistas que justificaron que incumplieron con su deber cívico por estar a más de 500 kilómetros de su domicilio, se esperaba un número mayor, pero no fue así.



En septiembre fueron 2.000 los turistas que se acercaron a las comisarías de la turística ciudad para realizar ese trámite mientras que ayer fueron poco más de 600.



“Nosotros habíamos planificado el viaje a Iguazú antes del cambio de las fechas de las elecciones, somos 4 amigos que estamos celebrando los 30 años de recibidos. Siempre votamos como corresponde, pero bueno este año teníamos todo pago y planificado”, explicó a El Territorio, Rodrigo Valdez, turista de Buenos Aires.



Haciendo referencia al desarrollo de la jornada electoral, fue tranquila y con concurrencia constante sin aglomeración de personas y en la mayoría de las mesas no se registraron filas o demoras superiores a cinco minutos.