Después del mediodía ya no había cupo para volver de Encarnación

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Durante la jornada de elecciones legislativas nacionales, poco después del mediodía se completó el cupo de ingresos diarios a la Argentina por el corredor seguro del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación con Posadas. Fue la décima jornada consecutiva que se llega al límite de cruces.



Por eso, los argentinos que quedaron varados en el vecino país debieron esperar hasta la medianoche para poder cruzar el puente hacia Posadas.



Según fuentes de la Dirección de Migraciones, antes de las 14 se llegó al número máximo de cruces por día permitidos, de 1.600 personas, conforme con el protocolo establecido por Nación en el marco de la apertura gradual de fronteras.



En ese contexto, se resolvió no flexibilizar el paso por el viaducto, tal como ocurrió el sábado a la tarde, por lo que la fila de vehículos comenzó a aumentar conforme pasaban las horas y sus ocupantes recién pudieron seguir viaje después de la medianoche, cuando se renueva el cupo.



Posible ampliación

Tal como viene ocurriendo, ayer fue la jornada en la que más rápido se completó el número de cruces diarios permitido. Días atrás se llegaba a esa cantidad entre las 14 y 21.30 pero ayer fue poco después del mediodía.



Las mismas fuentes migratorias reiteraron que desde Nación no hubo hasta el momento un anuncio oficial relacionado a un posible aumento en el cupo diario, pese a los pedidos hechos por las autoridades de esta provincia.



Días atrás, el gobernador Oscar Herrera Ahuad confirmó que se trabaja para ampliar el número de ingresos por los corredores seguros. “Se está trabajando para ampliar la semana próxima”, afirmó el mandatario a El Territorio, aunque sin precisar un número. Para ello, se deberá elevar el pedido a la Dirección Nacional de Migraciones, que finalmente tendrá la última palabra.



Esto resolvería el problema de “los varados”, aquellos misioneros que cruzan el puente con fines turísticos, familiares o comerciales, y se encuentran que con el cupo cubierto y no les queda otra alternativa que pasar varias horas en sus autos a la espera de la reapertura del cupo. Son cada vez más horas, puesto que el cupo se cumple cada vez más temprano.